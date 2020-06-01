Навальный с премией Сахарова, Россия в локдауне, Милохин на бензовозе: новости к вечеру 20 октября
Дайджест событий к окончанию среды
То, чего так долго ждали, неожиданно случилось: с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, а в Москве мэрия расписала в подробностях, кому запретили работать в нерабочие дни, а кого обязали трудиться. Также известно, что локдаун отменится, если за грядущую неделю число заражений в столице будет ниже, чем за предыдущую.
На фоне новостей о грядущем локдауне россияне в два раза активнее начали изучать предложения авиабилетов по различным направлениям.
Журналиста Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркопотребления в интервью с рэпером Моргенштерном. «Для него это все равно что для нормального человека рубль. Дудя нельзя сравнить с Моргенштерном, он талантливый, но должен чувствовать свою ответственность», – прокомментировал приговор журналисту депутат Виталий Милонов.
Оппозиционер Алексей Навальный получил от Европейского парламента премию Сахарова. «Премия Сахарова – это общеевропейское признание; её вручает Европейский парламент, от имени всех 27 стран Евросоюза. Премия Сахарова означает, на самом деле, что сотни депутатов из очень разных стран и из очень разных партий смогли прийти к консенсусу», – прокомментировал событие соратник политика Леонид Волков.
Олег Дерипаска резко раскритиковал ФБР за обыски в доме его родственников в Вашингтоне:
«Хочется спросить: [много] ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, реквизируемых в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска»
, – написал бизнесмен в своём телеграм-канале.
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Ректор «Шанинки» Сергей Зуев минувшей ночью был госпитализирован в больницу с гипертоническим кризом. Напомним, что в отношении него ведётся уголовное разбирательство по коррупционному делу вокруг нацпроекта «Образование». Ему вменяют присвоение 21 миллиона рублей. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
В Российской клинической детской больнице временно отказались от планов по объединению двух хирургических отделений. Но общественность обеспокоена, что к идее с «оптимизацией» могут вернуться. Подробнее о ситуации в материале:
Коротко о других новостях:
- На следующей неделе соцсеть Facebook изменит название. Нейминг пока в секрете, но Марк Цукерберг пообещал, что новое имя будет отражать концепцию «метавселенной» сервиса
- В возрасте 73 лет скончался актёр Виктор Евграфов. Советскому зрителю он больше известен по роли злодея Мориарти в фильме про Шерлока Холмса
- Комитет против пыток (признан НКО-иностранным агентом) начал публиковать памятки для полицейских о том, в каких случаях неправильно применять насилие в гражданам
- Блогер Даня Милохин снимает клип на песню «Нас не догонят» к трибьюту группы t.A.T.u. В видео он забирается на такой же бензовоз КРАЗ, какой был в клипе 2001 года
- Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить с сайта ролик с участием Александра Невзорова, где он рассказывает о педофилах в церквях. В ведомстве сочли запись возбуждающей ненависть и вражду к священнослужителям