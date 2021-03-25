Рестораны, магазины и салоны красоты: мэрия Москвы подробно расписала, какие организации должны будут уйти на ковидные выходные

Уточняется, что ограничения не коснутся обслуживания на вынос, онлайн-доставки, питания в гостиницах и хостелах, обслуживания без посещения гражданами помещений. Продолжат в обычном режиме работать аптеки и службы оказания срочной и экстренной медицинской помощи. Продолжится проведение официальных городских мероприятий.

На работе можно оставить не только тех сотрудников, чьё присутствие необходимо из-за технологических особенностей производства, но и тех, кто обеспечивает начисление и выплату заработной платы.

Все государственные услуги в указанный период будут проводится только в онлайн-формате. В том числе и работа Многофункционального миграционного центра. Продолжит оказываться лишь услуга по государственной регистрации смерти.

Частные и городские начальные школы, включая учреждения дополнительного образования, отправятся на каникулы. Работу продолжат только дежурные группы в детсадах.

Граждан просят воздержаться от посещения мест скопления людей, включая транспорт, церкви, мечети и прочие заведения.

Льготные карты для проезда в общественном транспорте будут не актуальны. А уже оплаченные проездные нужно продлить не ранее 7 ноября.

Есть шанс, что локдаун отменят, если число заболевших в период с 21 по 28 октября будет ниже, чем в период с 13 по 20 октября.