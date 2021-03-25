Рестораны, магазины и салоны красоты: мэрия Москвы подробно расписала, какие организации должны будут уйти на ковидные выходные
Кроме того в правительстве столицы разъяснили, в каком случае локдаун могут отменить
Столичная мэрия опубликовала подробную инфографику, где разъяснила, какие именно изменения произойдут в течение локдаун-недели, которую на сегодняшнем совещании в том числе одобрил президент Владимир Путин и уже подписал соответствующий указ.
В документе промежуток с 30 октября по 7 ноября как «введение режима повышенной готовности» или «краткосрочный локдаун на ноябрьские праздники».
Приостановление доступа как работников, так и посетителей будет касаться 14 предпринимательских категорий.
Уточняется, что ограничения не коснутся обслуживания на вынос, онлайн-доставки, питания в гостиницах и хостелах, обслуживания без посещения гражданами помещений. Продолжат в обычном режиме работать аптеки и службы оказания срочной и экстренной медицинской помощи. Продолжится проведение официальных городских мероприятий.
На работе можно оставить не только тех сотрудников, чьё присутствие необходимо из-за технологических особенностей производства, но и тех, кто обеспечивает начисление и выплату заработной платы.
Все государственные услуги в указанный период будут проводится только в онлайн-формате. В том числе и работа Многофункционального миграционного центра. Продолжит оказываться лишь услуга по государственной регистрации смерти.
Частные и городские начальные школы, включая учреждения дополнительного образования, отправятся на каникулы. Работу продолжат только дежурные группы в детсадах.
Граждан просят воздержаться от посещения мест скопления людей, включая транспорт, церкви, мечети и прочие заведения.
Льготные карты для проезда в общественном транспорте будут не актуальны. А уже оплаченные проездные нужно продлить не ранее 7 ноября.
Есть шанс, что локдаун отменят, если число заболевших в период с 21 по 28 октября будет ниже, чем в период с 13 по 20 октября.