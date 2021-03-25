Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:15

Рестораны, магазины и салоны красоты: мэрия Москвы подробно расписала, какие организации должны будут уйти на ковидные выходные

Кроме того в правительстве столицы разъяснили, в каком случае локдаун могут отменить

Фото: Global Look Press

Столичная мэрия опубликовала подробную инфографику, где разъяснила, какие именно изменения произойдут в течение локдаун-недели, которую на сегодняшнем совещании в том числе одобрил президент Владимир Путин и уже подписал соответствующий указ.

В документе промежуток с 30 октября по 7 ноября как «введение режима повышенной готовности» или «краткосрочный локдаун на ноябрьские праздники».

Приостановление доступа как работников, так и посетителей будет касаться 14 предпринимательских категорий.

Уточняется, что ограничения не коснутся обслуживания на вынос, онлайн-доставки, питания в гостиницах и хостелах, обслуживания без посещения гражданами помещений. Продолжат в обычном режиме работать аптеки и службы оказания срочной и экстренной медицинской помощи. Продолжится проведение официальных городских мероприятий.

На работе можно оставить не только тех сотрудников, чьё присутствие необходимо из-за технологических особенностей производства, но и тех, кто обеспечивает начисление и выплату заработной платы.

Все государственные услуги в указанный период будут проводится только в онлайн-формате. В том числе и работа Многофункционального миграционного центра. Продолжит оказываться лишь услуга по государственной регистрации смерти.

Частные и городские начальные школы, включая учреждения дополнительного образования, отправятся на каникулы. Работу продолжат только дежурные группы в детсадах. 

Граждан просят воздержаться от посещения мест скопления людей, включая транспорт, церкви, мечети и прочие заведения.

Льготные карты для проезда в общественном транспорте будут не актуальны. А уже оплаченные проездные нужно продлить не ранее 7 ноября.

Есть шанс, что локдаун отменят, если число заболевших в период с 21 по 28 октября будет ниже, чем в период с 13 по 20 октября.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 19 часов назад

Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

Общество 5 часов назад

Нерентабельные дети: Как уничтожают РДКБ – единственный в России уникальный центр помощи малышам

Расследование 1 неделю назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 1 неделю назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Здоровье 8 часов назад

Число погибших от COVID-19 по всему миру приблизилось к пяти миллионам

Здоровье 18 часов назад

«Нечто среднее между постельным режимом и домашним арестом»: Шульман высмеяла собянинский ребрендинг самоизоляции

Здоровье 23 часа назад

Названо лучшее время для завтрака больных диабетом

Здоровье 1 день назад

Официанты обязаны привиться до 1 января, пенсионеры снова дома и удалёнка: новые ковид-ограничения Собянина

Здоровье 1 день назад

Голикова: Нужно объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. Кое-где – с 23 октября

Здоровье 1 день назад

Новый рекорд по числу умерших от ковида за сутки – 1 015 человек

Здоровье 1 день назад

Смартфоны и телевизоры мешают развитию детей младше пяти лет

Здоровье 1 день назад

Ученым удалось исследовать тайную зону мозга человека

Здоровье 2 дня назад

Под Москвой два врача выдали более тысячи сертификатов о вакцинации, не прививая пациентов

Экономика 2 дня назад

«Миллиардеры найдут способ уйти от налогов»: Силуанов объяснил отказ от прогрессивной шкалы

Экономика 2 дня назад

Глава Минэкономики: Восстановление закончилось, темпы роста будут снижаться

Лайфстайл 2 дня назад

Коронавирусная жизнь. Как соседство с болезнью продолжает менять людей

Здоровье 2 дня назад

Заболеваемость продолжает расти, побив все рекорды. Снова тысяча умерших

Здоровье 3 дня назад

Врачи связали резкий рост нервных тиков у девочек-подростков с просмотром TikTok

Здоровье 3 дня назад

Как определить, что в алкоголе присутствует метанол?

Здоровье 3 дня назад

Профессор Северинов: При тысяче смертей в России должны заболевать по 100 тысяч ежедневно

Здоровье 3 дня назад

В России четвёртый день подряд антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Здоровье 3 дня назад

Pfizer просит разрешения на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика