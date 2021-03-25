Россияне в два раза чаще стали искать авиабилеты после новости о нерабочей недели из-за COVID

После новости о возможном объявлении в России нерабочей недели россияне почти в 2,3 раза чаще стали искать авиабилеты. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Ранее сегодня Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера России Татьяны Голиковой объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

«В первый час после новости о возможном объявлении нерабочей недели (с 14:00 до 15:00 19 октября) число поисковых запросов авиабилетов возросло почти на 130% в сравнении с предыдущим часом. Интерес россиян оставался повышенным вплоть до вечера вчерашнего дня. В железнодорожном сообщении спрос вырос незначительно – на 15% в первые часы после объявления новости», – рассказала Шелехова.

Как отметила эксперт, 20 октября количество поисковых запросов с вылетом в предположительно нерабочую неделю превысило вчерашние показатели в среднем на 10%, а суммарное число поисков после разговора о введении выходных, также на 10% превышает среднедневные показатели прошедшей недели.

Чаще всего россияне интересуются перелётами в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Минеральные воды.

По данным Aviasales, вчера пользователи сервиса на 49% чаще обычного искали билеты. При этом 67% всех поисков приходится на внутренние направления (Москву, Санкт-Петербург, курорты Чёрного моря и Калининград), 10% - на Турцию, 2% - Египет и ОАЭ, по 1,5% - Венгрию, Кипр, Грецию и Грузию.