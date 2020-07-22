Милонов о приговоре Дудю: Он получил слишком маленькое наказание

Виталий Милонов отреагировал на штраф в 100 тысяч рублей, который был присужден Дудю за пропаганду наркотиков. По словам депутата, наказание оказалось “слишком маленьким”

- Для него это все равно что для нормального человека рубль. Дудя нельзя сравнить с Моргенштерном, он талантливый, но должен чувствовать свою ответственность, - сказал Милонов в интервью NEWS.ru.

Милонов не увидел в решение суда нападок на прессу. Но разглядел в эфирах журналиста работу на наркотическую мафию.

- Нападки на прессу — это когда человеку запрещают говорить. А когда человек начинает пропагандировать наркотики, это защита общества от негодяя, который в угоду наркомафии хочет склонить общество и людей к толерантному отношению к наркотикам, — уверен Милонов.

20 октября Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотических веществ. В основу обвинения легли два интервью на его ютуб-канале. Известно, что юристы Дудя постараются обжаловать это решение.