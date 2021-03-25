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Если мы не хотим пойти по пути КНР, надо бить по кошельку: эксперт об антиковидных мерах в Москве

Специалист в области информационной безопасности – о подключении столичных ТЦ к городской системе видеонаблюдения

Фото: Global Look Press

Сегодня утром стало известно, что мэрия Москвы потребовала от торговых центров подключить камеры к городской системе видеонаблюдения, чтобы отслеживать соблюдение масочного режима.

По мнению эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, инициатива властей является весьма своевременной, а разговоры о возможных нарушениях прав граждан в условиях рекордных показателей по смертям от COVID-19 стоит отодвинуть на второй план. «Тут сталкиваются две вещи – есть указ мэра Москвы о ношении масок, и все, кто их не носит, нарушают права других, – сказал Власов в интервью «Собеседнику». – Мое личное мнение – лучше нарушить какие-то гипотетические права людей, которые не носят маску, чтобы они не распространяли инфекцию и сами не заражались, чем видеть такие цифры по заболеваемости и госпитализациям, которые сейчас есть в Москве...

К сожалению, мы не Израиль, где сначала ввели жесткие утеснения, а потом начал их снимать для тех кто привился. У нас пока очень мягкая политика, что в Москве, что по всей стране – мы рассчитываем на сознательность граждан, что вот мы сейчас все объединимся и соборно, кооперативно будем бороться с вирусом. У нас это не работает. Если мы не хотим идти по израильскому пути или, не дай бог, по пути Китая, который никому ничего не объявляя привил граждан в принудительном порядке, – нам нужна сознательность. А где сознательность не работает, надо просто дубиной бить по кошельку».

Вместе с тем, как отметил специалист, в профессиональной среде пока не идет речи о том, что система распознавания лиц будет предназначена для автоматических штрафов, к тому же у мэрии пока нет полной базы данных граждан для функционирования такой системы.

По словам эксперта, технология, скорее всего, будет просто выявлять людей без масок. «Затем человека останавливают охранники, у него снимаются паспортные данные и передаются в полицию, Роспотребнадзор или другие органы для составления протокола об административном нарушении и выписки штрафа. Пока вашего изображения нет в базе данных, система не сможет вас опознать», – подчеркнул Александр Власов. 

Масочный режим в столице был введен в мае 2020 года. За отсутствие маски в общественном транспорте нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

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