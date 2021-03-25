Локдаун неизбежен? В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 1 028 смертей от коронавируса, это максимум за все время пандемии, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За 19 октября в стране выявлено 34 073 новых случая коронавируса. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел за сутки 25 231 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве. Прирост заболевания в столице составил 5 847 новых случаев, также за сутки там было госпитализировано 1 529 человек, скончались 76 пациентов. В тяжелом состоянии остаются 649 человек.

За все время пандемии в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса, зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.