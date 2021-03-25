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Число погибших от COVID-19 по всему миру приблизилось к пяти миллионам

В общей сложности с начала пандемии после заражения коронавирусной инфекцией, по данным университета Хопкинса, умерли 4 913 352 человека

Фото: Global Look Press

Согласно подсчетам американского университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на данный момент составляет 241 553 899.

Скончались от инфекции 4 913 352 человека.

В лидерах по числу смертей остаются США (728 196 погибших при 45 132 193 заразившихся за весь период пандемии), Бразилия (603 855 смертей и 21 664 879 заболевших), а также Индия (452 454 жертвы и 34 094 373 инфицированных).

В России, по данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии зарегистрировано 221 314 погибших от COVID-19 и 7 936 798 зараженных.

Накануне, 19 октября, в России был зарегистрирован новый рекорд по числу умерших от ковида за сутки – 1 015 человек, по данным оперштаба по противодействию распространению коронавируса при правительстве РФ.

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