Новый рекорд по числу умерших от ковида за сутки – 1 015 человек
Нового антирекорда по заболеваемости сегодня нет, зато от ковида умерло максимальное число людей за всё время пандемии
В России впервые за шесть дней не установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за сутки выявлено 33 740 новых случаев, сообщают в оперативном штабе по противодействию распространению ковида при правительстве. Накануне было выявлено на несколько сотен человек больше — 34 325 заболевших.
Впрочем, сегодня страна побила свой антирекорд по количеству летальных случаев ковида — за сутки умерли 1 015 человек. Предыдущий максимум был установлен три дня назад — 1 002 случая смерти. Выздоровели за сутки 23 426 человек.
В Москве небольшой спад выявленных случаев заболевания: 5 700 новых инфицированных за день при 3 988 выписанных и 73 умерших. В Петербурге темпы заболеваемости прежние — 3 220 случаев с 68 смертями.
В Северной столице, однако, пик выздоровления — за сутки выписаны 3 096 человек — днем ранее было всего 340.
В Подмосковье рост: 2 955 заболевших при семи случаях смерти и 1 790 выздоровевших.
Из числа других регионов по абсолютному количеству заболевших в лидерах по-прежнему:
- Нижегородская область (715),
- Свердловская область (594),
- Ростовская область (587),
- Воронежская область (689),
- Самарская область (921),
- Пермский край (600),
- Республика Крым (604),
- Республика Башкортостан (664).