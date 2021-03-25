Новый рекорд по числу умерших от ковида за сутки – 1 015 человек

В России впервые за шесть дней не установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за сутки выявлено 33 740 новых случаев, сообщают в оперативном штабе по противодействию распространению ковида при правительстве. Накануне было выявлено на несколько сотен человек больше — 34 325 заболевших.

Впрочем, сегодня страна побила свой антирекорд по количеству летальных случаев ковида — за сутки умерли 1 015 человек. Предыдущий максимум был установлен три дня назад — 1 002 случая смерти. Выздоровели за сутки 23 426 человек.

В Москве небольшой спад выявленных случаев заболевания: 5 700 новых инфицированных за день при 3 988 выписанных и 73 умерших. В Петербурге темпы заболеваемости прежние — 3 220 случаев с 68 смертями.

В Северной столице, однако, пик выздоровления — за сутки выписаны 3 096 человек — днем ранее было всего 340.

В Подмосковье рост: 2 955 заболевших при семи случаях смерти и 1 790 выздоровевших.

Из числа других регионов по абсолютному количеству заболевших в лидерах по-прежнему: