Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:11

Новый рекорд по числу умерших от ковида за сутки – 1 015 человек

Нового антирекорда по заболеваемости сегодня нет, зато от ковида умерло максимальное число людей за всё время пандемии

Фото: Global Look Press

В России впервые за шесть дней не установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за сутки выявлено 33 740 новых случаев, сообщают в оперативном штабе по противодействию распространению ковида при правительстве. Накануне было выявлено на несколько сотен человек больше — 34 325 заболевших.

Впрочем, сегодня страна побила свой антирекорд по количеству летальных случаев ковида — за сутки умерли 1 015 человек. Предыдущий максимум был установлен три дня назад — 1 002 случая смерти. Выздоровели за сутки 23 426 человек.

В Москве небольшой спад выявленных случаев заболевания: 5 700 новых инфицированных за день при 3 988 выписанных и 73 умерших. В Петербурге темпы заболеваемости прежние — 3 220 случаев с 68 смертями. 

В Северной столице, однако, пик выздоровления — за сутки выписаны 3 096 человек — днем ранее было всего 340.

В Подмосковье рост: 2 955 заболевших при семи случаях смерти и 1 790 выздоровевших.

Из числа других регионов по абсолютному количеству заболевших в лидерах по-прежнему:

  • Нижегородская область (715),
  • Свердловская область (594),
  • Ростовская область (587),
  • Воронежская область (689),
  • Самарская область (921),
  • Пермский край (600),
  • Республика Крым (604),
  • Республика Башкортостан (664).
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Николай Басков: «В душе я мальчик!»

Расследование 5 дней назад

Полный дурдом: Как руководство психиатрических центров Москвы связано с «Единой Россией»

Политика 6 дней назад

Кооператив «Геленджик»

Общество 1 неделю назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 2 недели назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 2 недели назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Здоровье 14 часов назад

Смартфоны и телевизоры мешают развитию детей младше пяти лет

Здоровье 14 часов назад

Ученым удалось исследовать тайную зону мозга человека

Здоровье 21 час назад

Под Москвой два врача выдали более тысячи сертификатов о вакцинации, не прививая пациентов

Экономика 22 часа назад

«Миллиардеры найдут способ уйти от налогов»: Силуанов объяснил отказ от прогрессивной шкалы

Экономика 23 часа назад

Глава Минэкономики: Восстановление закончилось, темпы роста будут снижаться

Лайфстайл 23 часа назад

Коронавирусная жизнь. Как соседство с болезнью продолжает менять людей

Здоровье 1 день назад

Заболеваемость продолжает расти, побив все рекорды. Снова тысяча умерших

Здоровье 1 день назад

Врачи связали резкий рост нервных тиков у девочек-подростков с просмотром TikTok

Здоровье 1 день назад

Как определить, что в алкоголе присутствует метанол?

Здоровье 2 дня назад

Профессор Северинов: При тысяче смертей в России должны заболевать по 100 тысяч ежедневно

Здоровье 2 дня назад

В России четвёртый день подряд антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Здоровье 2 дня назад

Pfizer просит разрешения на вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Здоровье 2 дня назад

Даже короткие беседы с психологами и наркологами помогают страдающим алкоголизмом

Здоровье 2 дня назад

Верховая езда опасней гонок и горных лыж

Здоровье 2 дня назад

Филантроп Алешковский об антирекордах смертности: Врачи перестали переживать, что не могут спасти тех, кто не хочет спасаться

Здоровье 3 дня назад

Сдавшим ПЦР-тест теперь должны предоставить результат не позже чем через сутки

Здоровье 3 дня назад

В Москве повторную вакцинацию прошли лишь 5,5% от привитых горожан

Лайфстайл 4 дня назад

У двух ресторанов в Москве с сегодняшнего дня есть по две звезды Michelin

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика