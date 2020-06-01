«Это незаконно»: Депутат и эксперты о распознавании лиц по фотографиям с mos.ru

Сегодня стало известно, что мэрия Москвы уже заключила контракт на разработку системы, которая позволит передавать фотографии с портала городских услуг mos.ru в разработку Министерства внутренних дел, где снимки жителей столицы будут загружать в систему распознавания лиц для поиска нарушителей.

По мнению депутата Мосгордумы, адвоката Евгения Ступина, нововведение идет в разрез с российским законодательством о персональных данных:

«Это незаконно, потому что мы, когда размещаем свои фотографии, не даем согласие на обработку органами внутренних дел», — объяснил Ступин в разговоре с «Собеседником».

Депутат обращает отдельное внимание на недопустимость применения полученных таким образом изображений в системе распознавания лиц: «Если они будут использовать при опознавании лиц в метро – это дикость, надо как-то обжаловать».

Политолог Илья Гращенков, в свою очередь, полагает, что «цифровой контроль населения – важный эксперимент для власти». Он считает, что подобные нововведения будут негативно восприняты в обществе, и именно поэтому первопроходцем здесь выбрали именно мэра Москвы Сергея Собянина.

«Не исключено, что вслед за Москвой внедрять практики потребуют и от регионов, тогда собянинский опыт может прийтись очень кстати» — рассуждает эксперт.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков разделяет точку зрения, что нововведение будет использовано властями не столько для поиска опасных преступников, сколько для осуществления контроля над населением по аналогии с китайским опытом притеснения уйгурского населения. «А почему не [использовать] фото в паспорте? — задается юрист вопросом, не скрывая своего сарказма. — Проще же полицейскую базу синхронизировать. Заодно откроется портал в Синьцзян».