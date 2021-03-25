Собянин даст системе распознавания лиц доступ к фото с портала mos.ru

Мэрия Москвы заключила контракт на 236 млн рублей для сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя» на портале mos.ru в ПАРСИВ ЕЦХД ГУ МВД Москвы — в системе распознавания лиц, использующейся для поисков преступников. По мнению экспертов, это позволит полиции не только ловить убийц, но и, к примеру, улучшить систему штрафов для нарушителей самоизоляции или упростить преследование политических оппонентов власти. Не исключена и торговля данными на черном рынке.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на контракт, заключенный мэрией с ООО «Брайт софт» из Перми, кроме этой функции компания должна также упростить властям города сбор данных о смартфонах москвичей.

Отмечается, что до сих пор не ясно, откуда система распознавания лиц берет данные для поиска нарушителей. Между тем только за последний месяц в ряде случаев её применяли для задержания депутатов от КПРФ из-за административных дел о митингах.

«Сфера применения ПАРСИВ ЕЦХД может быть безгранична — от выписки штрафов нарушителям самоизоляции до преследования политических оппонентов», — поясняет преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

На портале mos.ru содержатся данные жителей столицы со смежных сервисов: «Системы дистанционного обучения», «Единой мобильной платформой Москвы», портала «Активный гражданин», Единой медицинской информационно-аналитической системой Москвы и многих других. К примеру, для доступа к электронной медкарте москвичам необходимо отправить свое фото — предположительно, использовать в системе распознавания лиц в скором времени смогут и его.

В Департаменте информационных технологий газете не ответили на вопрос, зачем передавать данные портала МВД, заявив лишь, что «возможность самостоятельно загрузить фотографию предоставляется пользователям портала mos.ru при оформлении заявления для госуслуг».