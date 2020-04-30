Власти учат камеры отслеживать маршруты граждан, их круг общения и места пребывания

Система автоматического распознавания лиц должна научиться не только искать предполагаемых преступников, но также отслеживать все их передвижения и выявлять тех, с кем они общаются и в какие места чаще всего ходят. Контракт с таким содержанием на сайте госзакупок разместил 26 августа Департамент информационных технологий Москвы.

Согласно условиям конкурса, победитель должен будет также сделать связанные с системой мобильные приложения как для Android, так и для iOS. Начальную стоимость работы оценили в 130 миллионов рублей.

Эксперты уже не раз обращали внимание на ряд проблем при использовании системы распознавания лиц в России. В частности, они не дают полной гарантии того, что выявленный «нарушитель» является именно тем, кого ищут правоохранители, кроме того, в России должным образом не подготовлена правовая база для её применения.

С другой стороны, применение таких технологий может представлять опасность не только для политической оппозиции, сторонников которой уже начали судить за участие в митингах на основании, как утверждается, фиксации этой системой, но и для других граждан, так как существуют и риски коррупционного характера, которые создают возможность несанкционированного доступа к системе злоумышленников. «Наличие централизованной базы с большим объемом данных о гражданах делает ее удобной мишенью для злоумышленников», — пояснил «Коммерсанту» эксперт «Роскомсвободы» Владимир Ожерельев. Эта информация о законопослушных гражданах, по его мнению, вполне может оказаться на черном рынке.