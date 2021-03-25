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К Собчак остались вопросы. Все нестыковки официальной версии громкого ДТП

Следователи ждут знаменитую телеведущую на месте смертельной аварии

Фото: АНГ Москва / Собеседник

Во вторник, после допроса Ксении Собчак в статусе свидетеля, пресс-центр МВД сообщил, что следственные в ее отношении будут продолжены. 

Телеведущей придется вернуться на место смертельного ДТП и провести очную ставку с водителем “Мерседеса” - Олегом Цоем. По информации издания Readovka, встреча Собчак с водителем произойдет завтра - 15 октября.

Согласно, статье 192 Уголовно-процессуального кодекса, следователю дается право провести очную ставку в том случае, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. То, что мы услышали от водителя и пассажирки в СМИ, а также, прочитали в “слитых” фрагментах протокола допроса, действительно, не всегда совпадает с фактами.﻿﻿﻿﻿

Заноса не было

Удивительно, но прежде чем оказаться под домашним арестом, Олег Цой успел дать несколько интервью. Телеграм-каналу “Подъем" он сообщил, что “Мерседес” занесло на дороге.

- Я обгонял впереди идущую машину. Она ускорялась – я за ней, но она начала притормаживать. И чтобы избежать столкновения, надавил на тормоз после поворота и машину занесло. Не справился с управлением, - объяснил водитель.

Через 3 дня появилось видео ДТП. Его опубликовал канал RT. На записи видно, что всё было по-другому. “Мерседес” не заносило. Он обгонял не машину, а пассажирский автобус в неположенном месте - через сплошную линию разметки.

Авария произошла на 37 километре трассы “Адлер-Красная поляна” (указано в протоколе). Дорога там поворачивает то вправо, то влево. Цой мог до последнего момента не видеть “Фольксваген”, который ехал ему навстречу.

Фото: Google Maps
ДТП произошло на 37-ом километре трассы

Формулировки смягчились

Ксения Собчак несколько раз заявляла, что ни она, ни ее спутники не торопили водителя. 

- Никто из нас не подгонял водителя, - написала она по горячим следам в своем телеграм-канале.

- Я не слышала, чтобы кто-то из моих помощников торопил водителя, - указано в протоколе, который оказался в распоряжении СМИ.

В аэропорт нужно было торопиться

Собчак настаивает на том, что успевала на самолет.

Судя по записи с камер, в месте столкновения машина с Ксенией была в 20:59. Рейс SU 1119, которым она улетела в Москву, стоял в расписании на 22:20. Это значит, что примерно в 21:40 заканчивалась регистрация. От 37-го километра трассы “Адлер-Красная поляна” до сочинского аэропорта автомобиль, соблюдающий скоростной режим, едет 30 минут (на это указывают Яндекс.Карты). В запасе, до конца регистрации, остается всего 10 минут. Довольно мало, даже если не заезжать по дороге в гостиницу. К тому же, известно, что до аварии водителю пришлось свернуть в поселок, что сказалось на времени пути - часть трассы была перекрыта для соревнований по триатлону. 

В VIP-терминал аэропорта Ксения вошла в 21:41. Но ей, как ни странно, очень повезло. Тот самый рейс задержали на 36 минут. 

Мог ли водитель не узнать Собчак?

Пассажиры не торопили Цоя, решение выехать на встречку он принял сам - на это версии после ДТП горячо настаивал сам водитель. При этом, в комментарии BAZA, он заявил, что не знал, что везет Ксению Собчак.

- Девушки были в очках. Узнать кого-то я бы не узнал.

Заметим, что в обычных очках узнать Ксению намного проще, чем без них. Если речь идет о солнцезащитных очках, то это тем более странно - на улице было темно. К тому моменту, когда пассажиры садились в машину, с заката солнца в Розе Хутор прошло уже три часа. А терминал аэропорта Собчак, судя по видео с камер, входила без очков. По словам Ксении Собчак, во время поездки она общалась с коллегами в Zoom. Сама Ксения называет себя вторым по популярности человеком после Путина. Можно ли не узнать ее по голосу?

Напомним, 9 октября в Сочи Ксения Собчак стала участницей аварии со смертельным исходом. Телеведущая находилась на пассажирском месте элитного такси марки Мерседес "Майбах". Водитель выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген". Женщина, находившаяся в "Фольксвагене" погибла. Ксения Собчак уехала с места ДТП на такси до приезда полиции и медиков.

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