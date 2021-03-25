Во вторник, после допроса Ксении Собчак в статусе свидетеля, пресс-центр МВД сообщил, что следственные в ее отношении будут продолжены.

Телеведущей придется вернуться на место смертельного ДТП и провести очную ставку с водителем “Мерседеса” - Олегом Цоем. По информации издания Readovka, встреча Собчак с водителем произойдет завтра - 15 октября.

Согласно, статье 192 Уголовно-процессуального кодекса, следователю дается право провести очную ставку в том случае, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. То, что мы услышали от водителя и пассажирки в СМИ, а также, прочитали в “слитых” фрагментах протокола допроса, действительно, не всегда совпадает с фактами.﻿﻿﻿﻿