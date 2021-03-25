К Собчак остались вопросы. Все нестыковки официальной версии громкого ДТП
Следователи ждут знаменитую телеведущую на месте смертельной аварии
Во вторник, после допроса Ксении Собчак в статусе свидетеля, пресс-центр МВД сообщил, что следственные в ее отношении будут продолжены.
Телеведущей придется вернуться на место смертельного ДТП и провести очную ставку с водителем “Мерседеса” - Олегом Цоем. По информации издания Readovka, встреча Собчак с водителем произойдет завтра - 15 октября.
Согласно, статье 192 Уголовно-процессуального кодекса, следователю дается право провести очную ставку в том случае, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. То, что мы услышали от водителя и пассажирки в СМИ, а также, прочитали в “слитых” фрагментах протокола допроса, действительно, не всегда совпадает с фактами.
Заноса не было
Удивительно, но прежде чем оказаться под домашним арестом, Олег Цой успел дать несколько интервью. Телеграм-каналу “Подъем" он сообщил, что “Мерседес” занесло на дороге.
- Я обгонял впереди идущую машину. Она ускорялась – я за ней, но она начала притормаживать. И чтобы избежать столкновения, надавил на тормоз после поворота и машину занесло. Не справился с управлением, - объяснил водитель.
Через 3 дня появилось видео ДТП. Его опубликовал канал RT. На записи видно, что всё было по-другому. “Мерседес” не заносило. Он обгонял не машину, а пассажирский автобус в неположенном месте - через сплошную линию разметки.
Авария произошла на 37 километре трассы “Адлер-Красная поляна” (указано в протоколе). Дорога там поворачивает то вправо, то влево. Цой мог до последнего момента не видеть “Фольксваген”, который ехал ему навстречу.
Формулировки смягчились
Ксения Собчак несколько раз заявляла, что ни она, ни ее спутники не торопили водителя.
- Никто из нас не подгонял водителя, - написала она по горячим следам в своем телеграм-канале.
- Я не слышала, чтобы кто-то из моих помощников торопил водителя, - указано в протоколе, который оказался в распоряжении СМИ.
В аэропорт нужно было торопиться
Собчак настаивает на том, что успевала на самолет.
Судя по записи с камер, в месте столкновения машина с Ксенией была в 20:59. Рейс SU 1119, которым она улетела в Москву, стоял в расписании на 22:20. Это значит, что примерно в 21:40 заканчивалась регистрация. От 37-го километра трассы “Адлер-Красная поляна” до сочинского аэропорта автомобиль, соблюдающий скоростной режим, едет 30 минут (на это указывают Яндекс.Карты). В запасе, до конца регистрации, остается всего 10 минут. Довольно мало, даже если не заезжать по дороге в гостиницу. К тому же, известно, что до аварии водителю пришлось свернуть в поселок, что сказалось на времени пути - часть трассы была перекрыта для соревнований по триатлону.
В VIP-терминал аэропорта Ксения вошла в 21:41. Но ей, как ни странно, очень повезло. Тот самый рейс задержали на 36 минут.
Мог ли водитель не узнать Собчак?
Пассажиры не торопили Цоя, решение выехать на встречку он принял сам - на это версии после ДТП горячо настаивал сам водитель. При этом, в комментарии BAZA, он заявил, что не знал, что везет Ксению Собчак.
- Девушки были в очках. Узнать кого-то я бы не узнал.
Заметим, что в обычных очках узнать Ксению намного проще, чем без них. Если речь идет о солнцезащитных очках, то это тем более странно - на улице было темно. К тому моменту, когда пассажиры садились в машину, с заката солнца в Розе Хутор прошло уже три часа. А терминал аэропорта Собчак, судя по видео с камер, входила без очков. По словам Ксении Собчак, во время поездки она общалась с коллегами в Zoom. Сама Ксения называет себя вторым по популярности человеком после Путина. Можно ли не узнать ее по голосу?
Напомним, 9 октября в Сочи Ксения Собчак стала участницей аварии со смертельным исходом. Телеведущая находилась на пассажирском месте элитного такси марки Мерседес "Майбах". Водитель выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген". Женщина, находившаяся в "Фольксвагене" погибла. Ксения Собчак уехала с места ДТП на такси до приезда полиции и медиков.