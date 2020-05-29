«Не понимала, что произошло». Специалист объяснил «хладнокровное» поведение Собчак после ДТП
Психолог призвал остановить травлю телеведущей
Смертельная авария с участием Ксении Собчак остаётся одной из главных тем в СМИ. Общественность поделилась на два лагеря: одни осуждают телеведущую и блогера за то, что та сразу же покинула место ДТП и отправилась в аэропорт, а вторые наоборот сочувствуют ей. Почему Собчак поступила именно так, «Собеседнику» разъяснил психолог Сергей Ланг.
В своих интервью Ксения ни раз говорила, что любит все контролировать и поэтому передвигаясь на автомобиле с водителем, всегда садится на переднее сидение, чтобы следить за его действиями. Хейтеры Собчак считают, что в этот раз она могла подгонять водителя, так как опаздывала в сочинский аэропорт, чтобы улететь в Москву. Якобы, из-за этой спешки водитель мог выехать на встречную полосу и стать виновником страшной аварии, в которой погибла 35-летняя тренер по йоге Екатерина Тарасова.
Но больше всего людей возмутило то, что сразу после ДТП, Собчак якобы хладнокровно пересела в другую машину и уже меньше чем через сорок минут была в аэропорту. Специалист же утверждает, что такое поведение звезды с точки зрения психологии объяснить можно очень легко.
- Дело в том, что после ДТП, Ксения Собчак точно находилась в состоянии шока, - говорит Сергей Ланг. – А в такие моменты у людей срабатывают защитные механизмы, идёт отрицание проблемы. В этой ситуации человек может уйти с места аварии даже при многочисленных травмах. Человек просто может не понимать, что произошло.
Многие сейчас говорят, что у Собчак нет травм, ориентируясь только на видео из аэропорта, которое просочилось в интернет. Но это неправильно, выводы в этом вопросе может сделать только врач после обследования.
Психолог также объяснил, почему ведущая в этой ситуации подверглась общественному порицанию.
- Это связано с тем, что каждому из нас кажется, что мы бы в такой ситуации обязательно остались на месте ДТП и постарались помочь пострадавшим, - продолжает эксперт. – Но на самом деле, психологические опыты показывают, что в действительности человек себя не знает. И только попав в экстренную ситуацию, он может себя проявить. Как он это будет делать, никогда не известно.
Психологические опыты показывают, что зачастую люди поступают так, как они от себя не ожидали. Неспроста бывает и такое, что когда водители сбивают пешеходов или врезаются в другую машину, они скрываются с места ДТП. Потом они говорят, что находились в состоянии аффекта, но позже пожалели о своём поступке.
Вполне возможно, что и Собчак сейчас сожалеет, что сразу уехала с места аварии, но отмотать время назад уже невозможно. Общественности я рекомендую перестать прессовать Ксению по одной простой причине, что никто из нас не застрахован от аналогичной ситуации.