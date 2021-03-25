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Детский психолог: Замкнутый ребенок может прийти в школу с оружием

Российских школьников планируют исследовать на агрессивность

Ребенок с оружием
Фото: pxhere.com

СМИ стало известно, что правительственная комиссия по профилактике нарушений рекомендовала Минобрнауки провести специальные исследования. Цель - профилактика школьного насилия.

Недавно участились громкие случаи нападения учеников на своих сверстников и преподавателей. Продолжаются расследования по делам казанского и пермского стрелков. На этой неделе в Махачкале 9-классник ранил другого школьника ножом, а в Москве подросток был пойман за стрельбу из страйкбольного оружия рядом со школой.

- Сейчас в школах два-три психолога на большое подразделение. Работа идёт только по острым конфликтам и с детьми с особенностями здоровья. С педагогами практически никакая работа не ведётся, и они являются психологически неподготовленными, - рассказывает о проблеме детский психолог Наталья Наумова в интервью NEWS.ru.

По словам специалиста, в первую очередь психологи должны уделять внимание замкнутым и излишне агрессивным детям.

- Такой ребенок может никак не проявлять агрессию, но внутри у него всё кипит, он злится. Этот ребёнок зачастую может потом через какое-то время прийти в школу с оружием. Поэтому с ребятами неуспешными, у которых мало друзей, тоже нужно работать не только в плане развития, но и психологического состояния, узнавать, довольны ли они жизнью в школе, — напоминает эксперт.

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