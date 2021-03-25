"Мог подвергаться сексуальному насилию и считал себя избранным": психолог рассказала об отклонениях пермского стрелка

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Студент убил шестерых человек и ещё 28 были ранены. Какие психологические отклонения могли сподвигнуть его на жестокое преступление, Sobesednik.ru рассказала клинический психолог Марина Реснайс.

Не прошло и полугода со дня трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил шутинг. Вооружённый молодой человек ворвался в гимназию №175 и убил девятерых человек, ещё 32 были ранены. Тимур Бекмансуров в своём письме, которое он написал перед преступлением, упоминал казанского стрелка.

– Такие отбросы, как я, будут уничтожать всё вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри, – такие слова были в том самом письме Бекмансурова.

Пермский стрелок также сообщал, что планировал преступление с середины десятого класса. Однако, по словам Марины Реснайс, то, что совершил Галявиев в мае, и действия Бекмансурова связаны между собой.

– Когда происходят резонансные преступления, всегда находятся так называемые «фанаты» случившегося, – говорит специалист. – Они стремятся это повторить. В такие периоды «по горячим следам» нужно усиливать контроль безопасности. Плюс, в целом уровень агрессии последние годы стремительно растёт. Не последнюю роль в этом играют онлайн-игры, где можно безнаказанно убивать и самому не умирать. Стёрты границы дозволенного, прогрессирует вербальная агрессия в сети и травля, где люди от безнаказанности разнуздывают свою психику до криминальных наклонностей.