"Мог подвергаться сексуальному насилию и считал себя избранным": психолог рассказала об отклонениях пермского стрелка
Специалист уверена, что трагедии в Казани и Перми связаны между собой
20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Студент убил шестерых человек и ещё 28 были ранены. Какие психологические отклонения могли сподвигнуть его на жестокое преступление, Sobesednik.ru рассказала клинический психолог Марина Реснайс.
Не прошло и полугода со дня трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев устроил шутинг. Вооружённый молодой человек ворвался в гимназию №175 и убил девятерых человек, ещё 32 были ранены. Тимур Бекмансуров в своём письме, которое он написал перед преступлением, упоминал казанского стрелка.
– Такие отбросы, как я, будут уничтожать всё вокруг вас, потому что мир прогнил, вы все сгнили изнутри, – такие слова были в том самом письме Бекмансурова.
Пермский стрелок также сообщал, что планировал преступление с середины десятого класса. Однако, по словам Марины Реснайс, то, что совершил Галявиев в мае, и действия Бекмансурова связаны между собой.
– Когда происходят резонансные преступления, всегда находятся так называемые «фанаты» случившегося, – говорит специалист. – Они стремятся это повторить. В такие периоды «по горячим следам» нужно усиливать контроль безопасности. Плюс, в целом уровень агрессии последние годы стремительно растёт. Не последнюю роль в этом играют онлайн-игры, где можно безнаказанно убивать и самому не умирать. Стёрты границы дозволенного, прогрессирует вербальная агрессия в сети и травля, где люди от безнаказанности разнуздывают свою психику до криминальных наклонностей.
Окружение Бекмансурова не замечало никаких патологий в его поведении до нападения на университет. Однако специалист утверждает, что признаки психически нездорового человека в нем присутствовали и были видны даже на фотографиях.
– Судя по внешности стрелка, у него явно выраженная психопатия с небольшими отголосками умственной отсталости, – продолжает клинический психолог. – Либо же, человек мог подвергаться сексуальному насилию в подростковом возрасте.
Судя по фото, он был запущен внешне, неряшлив. А это один из признаков ранней шизофрении. Это могла быть параноидальная форма, которая базируется на мании величия. То есть, он, скорее всего, считал себя избранным. Странно, что на все эти факторы окружение не обращало внимания. На самом деле, очень многие моменты можно вовремя распознать и тем самым предупредить очередную трагедию.