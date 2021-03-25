Group-IB подтвердила взлом рассылки The Bell. Материалы предлагают передать МВД

Лаборатория компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода компании Group-IB подтвердила, что сайт делового издания The Bell был взломан неизвестными ещё 30 августа. Таким образом злоумышленники смогли 2 сентября направить подписчикам издания фейковую рассылку от имени журналистов.

Обстоятельства взлома установлены и, как пояснили эксперты Group-IB, дальнейшее расследование должны проводить следственные органы. The Bell предлагает передать полученные материалы правоохранителям. Заявление о взломе сайта было подано в МВД ещё 13 сентября.

Напомним, что 2 сентября пользователи, подписанные на ежедневную рассылку The Bell, получили вместо неё письмо с призывом не ходить на выборы в Госдуму. Злоумышленники, выдававшие себя за редакцию издания, копировали его фирменный стиль и писали, что в голосовании нет смысла.

После этого государственные телеканалы начали заявлять, что The Bell только «косит под бизнес-издание» и занимается не журналистикой, а политической пропагандой. Ряд телеведущих также намекали, что издание может действовать как «иноагент» или «нежелательная организация».

Основатель The Bell Елизавета Осетинская сразу заявила, что издание никакого отношения к рассылке не имеет, а также не занимается политической деятельностью. То же было указано в рассылке-опровержении, последовавшей от издания вскоре после сообщения с фейковой рассылкой.