Российское телевидение атаковало независимое деловое издание The Bell, основанное экс-главредом «Ведомостей» и русского Forbes, бывшим шеф-редактором РБК и создателем YouTube-проекта «Русские норм!» Елизаветой Осетинской. На «России 24» вышел сюжет, посвященный вчерашнему взлому почтового аккаунта The Bell — от имени редакции мошенники призвали бойкотировать выборы; позже сами журналисты заявили о взломе, настаивая на том, что не занимаются политикой.

В сюжете телепропаганды культивировалась тема, что The Bell якобы сам сделал эту рассылку, лишь «косит под бизнес-издание» и вообще занимается не журналистикой, а политической пропагандой:

«Ждать такого вполне можно было бы от того или иного иностранного агента или какой-нибудь нежелательной организации. (...) Редакция [The Bell] ни к иноагентам, ни к нежелательным организациям ну вроде бы не имеет никакого отношения», — говорит ведущий в эфире.

Сама г-жа Осетинская ещё до нападок со стороны федерального телевидения заявила, что провокация в виде рассылки, по-видимому, осуществлялась злоумышленниками, чтобы «натянуть нам политическую деятельность, который мы не занимались, не занимаемся и не собирались».

Россия отказалась согласовывать присутствие наблюдателей ОБСЕ (в которой состоит) на пограничных пропускных пунктах «Гуково» и «Донецк», расположенных между РФ и неподконтрольными Киеву территориям Донбасса. ОБСЕ это расценивает это как демонстрацию недобрососедских намерений Москвы и сожалеет о таком решении. МИД Украины полагает, что такие действия выдают «планы [Кремля] продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников» в непризнанные ДНР и ЛНР.

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Признанная в РФ «иностранным агентом» «Радио Свобода» рассказала об элитной недвижимости в Турции, которой активно пользуется семья депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. Согласно декларации, он себе этого позволить не может, не говоря уже об учебе его дочери в дорогой американской школе в Швейцарии. Обо всех этих фактах, а также о своем роскошном образе жизни, в TikTok долгое время рассказывала сама дочь Слуцкого. После выхода расследования аккаунт закрыли.

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Также в ходе своего выступления в Стэнфордском университете Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы стать «лидером Европы»:

«Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель».