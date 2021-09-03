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Главное к 3 сентября: Атака пропаганды на The Bell, предательский TikTok и "сумасшедшие идеи" Зеленского

The Bell под атакой государства, расследование про Слуцкого, дефицит лекарства от эпилепсии. Главное к утру пятницы

Фото: Скриншот

Елизавета Осетинская

Российское телевидение атаковало независимое деловое издание The Bell, основанное экс-главредом «Ведомостей» и русского Forbes, бывшим шеф-редактором РБК и создателем YouTube-проекта «Русские норм!» Елизаветой Осетинской. На «России 24» вышел сюжет, посвященный вчерашнему взлому почтового аккаунта The Bell — от имени редакции мошенники призвали бойкотировать выборы; позже сами журналисты заявили о взломе, настаивая на том, что не занимаются политикой.

В сюжете телепропаганды культивировалась тема, что The Bell якобы сам сделал эту рассылку, лишь «косит под бизнес-издание» и вообще занимается не журналистикой, а политической пропагандой:

«Ждать такого вполне можно было бы от того или иного иностранного агента или какой-нибудь нежелательной организации. (...) Редакция [The Bell] ни к иноагентам, ни к нежелательным организациям ну вроде бы не имеет никакого отношения», — говорит ведущий в эфире.

Сама г-жа Осетинская ещё до нападок со стороны федерального телевидения заявила, что провокация в виде рассылки, по-видимому, осуществлялась злоумышленниками, чтобы «натянуть нам политическую деятельность, который мы не занимались, не занимаемся и не собирались».

Россия отказалась согласовывать присутствие наблюдателей ОБСЕ (в которой состоит) на пограничных пропускных пунктах «Гуково» и «Донецк», расположенных между РФ и неподконтрольными Киеву территориям Донбасса. ОБСЕ это расценивает это как демонстрацию недобрососедских намерений Москвы и сожалеет о таком решении. МИД Украины полагает, что такие действия выдают «планы [Кремля] продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников» в непризнанные ДНР и ЛНР.

Благотворительные фонды «Предание» и «Верное направление» предупредили о дефиците в России детского противоэпилептического препарата «Суксилеп» (или этосуксимид). Его перестали получать десятки семей, передает РБК. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Признанная в РФ «иностранным агентом» «Радио Свобода» рассказала об элитной недвижимости в Турции, которой активно пользуется семья депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. Согласно декларации, он себе этого позволить не может, не говоря уже об учебе его дочери в дорогой американской школе в Швейцарии. Обо всех этих фактах, а также о своем роскошном образе жизни, в TikTok долгое время рассказывала сама дочь Слуцкого. После выхода расследования аккаунт закрыли.

Власти США ввели временный запрет на полет аппаратов компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Журналисты New Yorker сообщили об отклонениях его корабля от курса в ходе полета 11 июня, когда на борту был сам Брэнсон. Хотя сама фирма отрицает выводы журналистов, профильные ведомства решили эту информацию проверить.

Приложение GetContact с 1 сентября обязано делиться всеми данными с госструктурами и спецслужбами России. Оно используется для определения номеров телефонов и при установке получает доступ ко всем контактам пользователя. Теперь приложение внесли в реестр организаторов распространения информации и по закону оно обязано будет передавать властям всю информацию по их запросу.

Цензура Китая запретила демонстрацию по ТВ «женоподобных» мужчин и богатства. Нельзя больше и крутить шоу с детьми знаменитостей, а также обсуждать доходы селебрити. Вместо этого предлагается продвигать «революционную и социалистическую культуру», пишет AP.

Президент Владимир Зеленский сравнил Украину с основателем Apple Стивом Джобсом. По его словам, Джобс также начал свою карьеру «с сумасшедших, на первый взгляд, идей», а в итоге добился успеха. «И Украина имеет похожую ситуацию», — пояснил Зеленский, добавив, что идеи его команды тоже называли неосуществимыми, но они смогли сделать удобное приложение для получения украинцами госуслуг через мобильный.

Также в ходе своего выступления в Стэнфордском университете Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы стать «лидером Европы»

«Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель».
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