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Эксперты выбирают фаворитов из новых иноагентов, а КПРФ продолжает бунт: новости к вечеру 29 сентября

Дайджест событий среды в подборке «Собеседника»

Фото: Instagram, скриншот

Минюст пополнил список иностранных агентов, куда включил очередных учёных, журналистов, общественников, НКО и проект «ОВД-Инфо». Последние уже заявили, что планируют оспорить свой статус. Примечательно, что «ОВД-Инфо» признали не СМИ-иноагентом, а незарегистрированной организацией, выполняющей такие же функции.

Эксперты теперь разбирают себе «любимчиков» из обновлённого списка. Своих фаворитов отметила политолог Екатерина Шульман в своём телеграм-канале: «Из физических лиц, сегодня включенных в реестр иноагентов, особо отмечу двоих, с кем знакома лично и к кому отношусь с большим уважением (хотя все остальные, уверена, тоже очень хорошие люди): Людмилу Гавриловну Кузьмину из Самары, известного всему региону правозащитника и организатора наблюдения на выборах, и Аркадия Ефимовича Любарева, учёного и исследователя, одного из старейших и самых авторитетных электоральных экспертов в России».

Бывшего заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову допросили в МВД по коррупционному делу. Предполагается, что она вместе с сообщниками может иметь отношение к присвоению 50 миллионов рублей бюджетных средств, направленных на госпрограмму «Образование» в 2019 году. Сейчас Марина Ракова является вице-президентом Сбербанка.

Фракция КПРФ покинула очередное заседание Госдумы в знак протеста в связи с преследованием их однопартийцев. Также коммунисты не доверяют результатам электронного голосования. Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин уверен, что его коллеги из партии одержали победу в большинстве московских округов.

«Наше сопротивление, видимо, они для себя воспринимают как вызов. По моим сведениям, на данный момент уже арестовано порядка 90 человек [сторонников КПРФ]. Возможно, уже 100»

, – говорит Ступин.

Третий за сентябрь антирекорд по количеству смертей от коронавируса побит в России. За сутки 28 сентября скончались 857 пациентов. Число выявленных за день больных остаётся высоким – 22 430 человек. Среди регионов наибольшее число заболевших отмечают в Самарской и Воронежской областях – 590 и 562 человека соответственно.

Павел Дуров опубликовал в своём телеграм-канале опрос по ситуации с его мессенджером, которая произошла на прошедших выборах. В опроснике он спрашивает, что лучше: полное прекращение работы Telegram в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования. На момент публикации материала 77% участников опроса проголосовали за второй вариант и 23% – за первый. Всего учтено более 106 тысяч голосов.

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу на два месяца гендиректора крупнейшей компании по предотвращению кибератак Group-IB Илью Сачкова. Его подозревают в госизмене. Сотрудники компании уже выразили уверенность в невиновности Сачкова. При этом пресс-служба не смогла прокомментировать обстоятельства дела из-за процессуальных действий.

Коротко о других новостях:

  • Рэпер Face, придерживающийся оппозиционных взглядов, жалуется на давление на организаторов его концертов в регионах со стороны местных властей и силовиков
  • Путин на встрече с президентом Турции похвалился, что до сих пор имеет высокий титр антител после вакцинации «Спутником V» в феврале. Президенты остались довольны проведёнными сегодня в Сочи переговорами, несмотря на то, что неделю назад Тайип Эрдоган отказался признавать выборы в Крыму, пишет «Коммерсантъ»
  • Политик Григорий Явлинский некоторое время будет оставаться под наблюдением врачей после перенесённой операции на сердце
  • Захар Прилепин все-таки возьмёт себе депутатский мандат, хотя ранее сообщалось, что он передаст его соратнику Дмитрию Кузнецову
  • Активистку Ксению Безденежных, которая вела социалистическую предвыборную кампанию, арестовали на семь суток за участие во встрече с депутатом Рашкиным. Об этом сообщается в соцсетях её соратников

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