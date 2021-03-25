Эксперты выбирают фаворитов из новых иноагентов, а КПРФ продолжает бунт: новости к вечеру 29 сентября

Минюст пополнил список иностранных агентов, куда включил очередных учёных, журналистов, общественников, НКО и проект «ОВД-Инфо». Последние уже заявили, что планируют оспорить свой статус. Примечательно, что «ОВД-Инфо» признали не СМИ-иноагентом, а незарегистрированной организацией, выполняющей такие же функции.

Эксперты теперь разбирают себе «любимчиков» из обновлённого списка. Своих фаворитов отметила политолог Екатерина Шульман в своём телеграм-канале: «Из физических лиц, сегодня включенных в реестр иноагентов, особо отмечу двоих, с кем знакома лично и к кому отношусь с большим уважением (хотя все остальные, уверена, тоже очень хорошие люди): Людмилу Гавриловну Кузьмину из Самары, известного всему региону правозащитника и организатора наблюдения на выборах, и Аркадия Ефимовича Любарева, учёного и исследователя, одного из старейших и самых авторитетных электоральных экспертов в России».

Бывшего заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову допросили в МВД по коррупционному делу. Предполагается, что она вместе с сообщниками может иметь отношение к присвоению 50 миллионов рублей бюджетных средств, направленных на госпрограмму «Образование» в 2019 году. Сейчас Марина Ракова является вице-президентом Сбербанка.

Фракция КПРФ покинула очередное заседание Госдумы в знак протеста в связи с преследованием их однопартийцев. Также коммунисты не доверяют результатам электронного голосования. Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин уверен, что его коллеги из партии одержали победу в большинстве московских округов.

«Наше сопротивление, видимо, они для себя воспринимают как вызов. По моим сведениям, на данный момент уже арестовано порядка 90 человек [сторонников КПРФ]. Возможно, уже 100»

, – говорит Ступин.

Третий за сентябрь антирекорд по количеству смертей от коронавируса побит в России. За сутки 28 сентября скончались 857 пациентов. Число выявленных за день больных остаётся высоким – 22 430 человек. Среди регионов наибольшее число заболевших отмечают в Самарской и Воронежской областях – 590 и 562 человека соответственно.

Павел Дуров опубликовал в своём телеграм-канале опрос по ситуации с его мессенджером, которая произошла на прошедших выборах. В опроснике он спрашивает, что лучше: полное прекращение работы Telegram в России или приостановка работы агитационных ботов на два дня голосования. На момент публикации материала 77% участников опроса проголосовали за второй вариант и 23% – за первый. Всего учтено более 106 тысяч голосов.

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу на два месяца гендиректора крупнейшей компании по предотвращению кибератак Group-IB Илью Сачкова. Его подозревают в госизмене. Сотрудники компании уже выразили уверенность в невиновности Сачкова. При этом пресс-служба не смогла прокомментировать обстоятельства дела из-за процессуальных действий.

Коротко о других новостях:

Рэпер Face, придерживающийся оппозиционных взглядов, жалуется на давление на организаторов его концертов в регионах со стороны местных властей и силовиков

Путин на встрече с президентом Турции похвалился, что до сих пор имеет высокий титр антител после вакцинации «Спутником V» в феврале. Президенты остались довольны проведёнными сегодня в Сочи переговорами, несмотря на то, что неделю назад Тайип Эрдоган отказался признавать выборы в Крыму, пишет «Коммерсантъ»

Политик Григорий Явлинский некоторое время будет оставаться под наблюдением врачей после перенесённой операции на сердце

Захар Прилепин все-таки возьмёт себе депутатский мандат, хотя ранее сообщалось, что он передаст его соратнику Дмитрию Кузнецову

Активистку Ксению Безденежных, которая вела социалистическую предвыборную кампанию, арестовали на семь суток за участие во встрече с депутатом Рашкиным. Об этом сообщается в соцсетях её соратников

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