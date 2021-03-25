В Group-IB заявили о невиновности Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене

Сотрудники одной из ведущей компании по предотвращению кибератак Group-IB уверены, что основатель и гендиректор компании Илья Сачков не виновен в преступлении, в котором его обвиняют. Об этом сообщается на сайте организации.

Как говорится в сообщении, сейчас юристы Group-IB изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября в отношении Сачкова. Ранее Лефортовский суд отправил его под стражу до 27 ноября.

«Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует, в связи проведением процессуальных действий», – рассказали в компании.

Отмечается, что руководство Group-IB возьмёт на себя второй основатель компании Дмитрий Волков.

Компания также поблагодарила клиентов, партнёров и журналистов за поддержку.

На сайте Garant.ru сказано, что Илья Сачков является членом экспертных комитетов Госдумы, МИДа России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности, а также сопредседателем комиссии по киберпреступности РАЭК.

В 2016 году он вошел в список перспективных молодых предпринимателей Forbes 30 under 30 в категории Enterprise Tech и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.

Он также состоит в ряде международных объединений: Ассоциации компьютерной криминалистики информационных систем (IISFA), Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством (ACFE), Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA, рабочей группы при ЭКС Пир-Центра по международной информационной безопасности и глобальному управлению интернетом.