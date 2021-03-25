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Сегодня, в 11:06

Основателя компании по кибербезопасности Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски

Фото: Skolkovo.ru

Суд арестовал на два месяца Илью Сачкова, который является основателем и гендиректором одной из крупнейших российских компаний в сфере кибербезопасности Group-IB. Об этом сообщает Forbes.

«Лефортовский суд Москвы отправил под стражу до 27 ноября основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова», – рассказали в пресс-службе. 

Как отмечается, решение было принято 28 сентября.

В суде уточнили, что Сачков подозревается в госизмене (ст. 275 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 20 лет. 

Ранее сегодня сообщалось об обысках в московском офисе ведущей российской компании по кибербезопасности Group-IB. В частности, она занимается расследованием взлома рассылки делового издания The Bell. По предварительным данным, обыск связан с уголовным делом против основателя компании Ильи Сачкова, задержанного 27 сентября. 

Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, расследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети со штаб-квартирой в Сингапуре. Центры исследования киберугроз компании находятся на Ближнем Востоке (Дубай), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Сингапур), в Европе (Амстердам) и в России (Москва).

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