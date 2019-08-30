Рэпер Face заявил о срыве его концертов властями и ФСБ. Ранее он поддержал Навального

Популярный рэп-исполнитель Face рассказал в своем Instagram о мощном давлении со стороны органов исполнительной власти на площадки, принимающие его концерты. Этой осенью он планировал провести тур, два первых города в котором, Красноярск и Новосибирск, уже отказались принимать его.

В Красноярске, по данным певца, площадке угрожали санкциями в городской администрации, а в Новосибирске — в региональном Минкульте. Якобы поступали такие звонки и в других городах тура: в Омске организаторам пригрозили из ФСБ, а в Нижнем Новгороде, как пишет Face, ФСБ «ежегодно рассылает всем концертным площадкам список “нежелательных артистов”, и вот опять», в Самаре угрозы якобы поступили владельцу здания площадки, а в Казани звонок с неясными указаниями поступил из офиса президента Татарстана.

В Перми «несговорчивое» помещение для проведения концертов, с которым договаривался Face, просто закрыли, сообщает исполнитель. Оно называлось «Свобода».

«Похоже, что концертную индустрию, которую полтора года уничтожали как могли различными бессмысленными ограничениями, решили добить с помощью шантажа и репрессий»,

— пишет рэпер, добавляя, что похожее давление оказывается и из-за концертов других исполнителей.

Face полагает, что атака на него связана с проявленной гражданской позицией, когда он вместе с другими поддержал оппозиционного политика Алексея Навального, устроившего голодовку в колонии, куда не пускали его врачей:

«Ни один человек не заслуживает такого, что бы он ни сотворил».

Кроме того, исполнитель винит во всем «покорность», «апатию» и «трусость» людей, которые потакают подобным требованиям: «Бояться должны те, кто творит зло и несправедливость. А вы — не бойтесь. И рассеется мрак», — подытоживает он.