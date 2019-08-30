Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:12

Рэпер Face заявил о срыве его концертов властями и ФСБ. Ранее он поддержал Навального

Проводить его концерты уже отказались Красноярск и Новосибирск, на очереди Пермь, Самара, Новгород и Казань

Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"

Рэпер Face

Популярный рэп-исполнитель Face рассказал в своем Instagram о мощном давлении со стороны органов исполнительной власти на площадки, принимающие его концерты. Этой осенью он планировал провести тур, два первых города в котором, Красноярск и Новосибирск, уже отказались принимать его.

В Красноярске, по данным певца, площадке угрожали санкциями в городской администрации, а в Новосибирске — в региональном Минкульте. Якобы поступали такие звонки и в других городах тура: в Омске организаторам пригрозили из ФСБ, а в Нижнем Новгороде, как пишет Face, ФСБ «ежегодно рассылает всем концертным площадкам список “нежелательных артистов”, и вот опять», в Самаре угрозы якобы поступили владельцу здания площадки, а в Казани звонок с неясными указаниями поступил из офиса президента Татарстана.

В Перми «несговорчивое» помещение для проведения концертов, с которым договаривался Face, просто закрыли, сообщает исполнитель. Оно называлось «Свобода».

«Похоже, что концертную индустрию, которую полтора года уничтожали как могли различными бессмысленными ограничениями, решили добить с помощью шантажа и репрессий»,

— пишет рэпер, добавляя, что похожее давление оказывается и из-за концертов других исполнителей.

Face полагает, что атака на него связана с проявленной гражданской позицией, когда он вместе с другими поддержал оппозиционного политика Алексея Навального, устроившего голодовку в колонии, куда не пускали его врачей:

«Ни один человек не заслуживает такого, что бы он ни сотворил».

Кроме того, исполнитель винит во всем «покорность», «апатию» и «трусость» людей, которые потакают подобным требованиям: «Бояться должны те, кто творит зло и несправедливость. А вы — не бойтесь. И рассеется мрак», — подытоживает он.

Теги: #Навальный

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 9 часов назад

Последний премьер Советского Союза. Каким главой правительства на самом деле был Николай Рыжков

Расследование 1 день назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 4 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 6 дней назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 неделю назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 1 неделю назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 17 минут назад

Правительство Мишустина против отчетности чиновников о покупке предметов роскоши

Политика 36 минут назад

Главное к 29 сентября: МИД за RT горой, обыски в Group-IB, «Яндекс Банк», французам оплатят психологов

Общество 1 час назад

Россияне могут получить возможность прививаться иностранными вакцинами

Общество 9 часов назад

Адвокат Павлов: Расширение тайны следствия уводит нас от правового государства

Общество 9 часов назад

Последний премьер Советского Союза. Каким главой правительства на самом деле был Николай Рыжков

Общество 11 часов назад

«Против КПРФ совершается преступление»: Зюганов прокомментировал осаду приёмной вице-спикера Госдумы

Общество 11 часов назад

Бан RT в Германии, патент на радугу, садисты в армии, рамки за 3 млн: новости к вечеру 28 сентября

Общество 13 часов назад

«Готов аплодировать, но неудобно руку тянуть за подаянием»: в сети оценили меры поддержки семей от Путина

Общество 13 часов назад

Московский предприниматель решил запатентовать радужный флаг, чтобы никто его не использовал

Политика 13 часов назад

13-й номер Михаила Мишустина: с кем и как играет в хоккей российский премьер

Общество 14 часов назад

Москва впервые уступила регионам в числе привлеченных трудовых мигрантов

Политика 15 часов назад

У коммунистов, осаждённых в приёмной Мельникова, в запасе остались только сутки

Общество 15 часов назад

Пропавший на Урале солдат найден мертвым около линии электропередачи в лесу

Общество 15 часов назад

Офицеров из Уссурийска отправят под суд за издевательства над срочниками

Общество 16 часов назад

Нина Останина: Мы поднимем всех от Калининграда до Камчатки, сил у нас хватит

Общество 16 часов назад

Минюст: «Важные иноагенты» признаны иностранными агентами по их просьбе

Политика 17 часов назад

«Будем сидеть, сколько придется»: однопартийцы передали еду заблокированным в офисе КПРФ

Общество 17 часов назад

Старое "бабье лето" в Москве: к началу следующей недели может потеплеть до 16 градусов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика