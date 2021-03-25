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Вчера, в 23:06

Герой или преступник? Психолог, педагог и ветеран "Альфы" - о пермском учителе, который читал лекцию во время расстрела

По словам студентов, правоохранители, подоспевшие на помощь, были в шоке о того, что в кабинете продолжается учебный процесс

Фото: Соцсети

Следственный комитет РФ проверит действий доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Во время нападения стрелка на Пермский университет, тот продолжал вести занятия, не обращая никакого внимания на выстрелы в коридоре. От студентов он требовал того же. 

Мнения разделились. Одни считают, что Сыромятников спас детей от паники. Другие обвиняют преподавателя в том, что он пренебрег инструкцией по безопасности - не пытался забаррикадировать дверь или провести эвакуацию. 

Наградить или осудить пермского учителя словесности? Мы спросили у профессионалов.

"Это был не теракт, а нападение убийцы-одиночки"

Алексей Филатов

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа", участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске. Подполковник ФСБ в отставке.

Фото: Соцсети

- Мое личное мнение - преподаватель всё сделал правильно. Во-первых, лекция проходила на пятом этаже. Во-вторых, он, как говорят, закрыл железные двери кабинета. Речь все-таки идет не о теракте группы преступников, а о нападении убийцы-одиночки. 

- Пишут, что этот преподаватель - бывший офицер милиции. Значит он понимал, как толпа может вести себя в панике. Страх моментально передается и заражает других людей. Люди могут начать и с пятого этажа прыгать, подумав о том, что это безопаснее, чем отсидеться в укрытии, дожидаясь силовиков - такие случаи известны. Или мелкими перебежками попытаться уйти по лестнице и случайно нарваться на преступника.

- Основная претензия, которую предъявляют преподавателю, в том, что он не прекратил занятия. Я думаю, он понял, что если прерваться, то в аудитории начнется бурное обсуждение. В том числе, с использованием гаджетов и новостных сайтов. Это только усилит групповой страх и хаос.

"Дети оказались в заложниках у преподавателя"

Наталья Наумова 

Семейный психотерапевт, детский психолог.

Фото: Соцсети

- Я считаю, что это было неправильно. Понятно, что преподаватель хотел сохранить спокойствие и сконцентрировать учеников на каком-то деле. На войне так и делали. Но здесь не война, а отдельный эксклюзивный случай. На кону спасение жизни детей. Ребенок находится в зависимости от взрослого, он не знает что делать - фактически, дети оказались у этого преподавателя в заложниках. Вы решили продолжать урок. Хорошо. Но почему бы, хотя бы, не сесть на пол, чтобы спастись от пуль, которые могут лететь через стекла? У педагогов должен быть четкий инструктаж о том, как вести себя в экстренной ситуации, чтобы не было такой самодеятельности.  

"Малолетние преступники ждут, что их остановят"

- Что надо поменять с точки зрения психологии, чтобы таких случаев было меньше? Учителям важно следить, чтобы в школе не было изгоя. Исключить унижения и крики. Многие учителя привыкли разговаривать с ребенком неуважительно. Это нужно перестраивать. 

- Важно работать с родителями и узнавать, что происходит в семье, почему ребенок приходит грустный и подавленный. Проводить опросы детей. В начале и конце дня узнавать - довольны ли жизнью или не довольны? 

- Отслеживать социальные сети тех, кто попадает в группу риска. Каждый раз эти малолетние преступники выкладывают крик души в соцтеях. Как и мальчик из Перми. Для чего они это делают? Они надеются, что их остановят.

"Пермский стрелок - случай для психиатра"

- Судя по переписке мальчика из Перми, мы имеем дело с нездоровой психикой. Он пишет, что выбирал куда отправиться с оружием - в школу или институт. И выбрал институт, потому что жалко было маленьких детей, которые пострадают. Это одновременно и жестокость, и доброта. Это наталкивает на мысль, что тут нужен психиатр. При нестабильной психике нужна серьезная помощь и медикаментозная лечение. Родителям важно выстраивать доверительное общение с детьми для того, чтобы все это успеть остановить и вовремя обратиться  к правильному специалисту.

"Трагедия - не повод строить красивые теории"

Евгений Бунимович

Заслуженный учитель России. С 2009 по 2019 годы - уполномоченный по правам ребёнка в Москве

Фото: АГН Москва

- Я считаю, что нам, обществу, не нужно сейчас выносить каких-то предварительных решений. Этой задачей занимается Следственный комитет. Я очень надеюсь, что в наших высших учебных заведениях есть какие-то служебные инструкции о том, как вести себя в таких ситуациях. Надо просто взять и сравнить поведение этого преподавателя с тем, что он должен был сделать. Если нет инструкций, которые подходят для того, что произошло в Перми, то оценивать нужно по результату - увеличилось вследствие его поступка количество пострадавших или нет. 

- Я считаю, что к таким вопросом надо подходить формально и не выдвигать после таких трагедий какие-то свои красивые стройные версии.
СКР проверит законность действий преподавателя, который продолжил лекцию во время шутинга
"Реальной опасности не было": Преподаватель объяснил, почему читал лекцию во время шутинга
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