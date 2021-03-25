Герой или преступник? Психолог, педагог и ветеран "Альфы" - о пермском учителе, который читал лекцию во время расстрела
По словам студентов, правоохранители, подоспевшие на помощь, были в шоке о того, что в кабинете продолжается учебный процесс
Следственный комитет РФ проверит действий доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Во время нападения стрелка на Пермский университет, тот продолжал вести занятия, не обращая никакого внимания на выстрелы в коридоре. От студентов он требовал того же.
Мнения разделились. Одни считают, что Сыромятников спас детей от паники. Другие обвиняют преподавателя в том, что он пренебрег инструкцией по безопасности - не пытался забаррикадировать дверь или провести эвакуацию.
Наградить или осудить пермского учителя словесности? Мы спросили у профессионалов.
"Это был не теракт, а нападение убийцы-одиночки"
Алексей Филатов
Вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа", участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске. Подполковник ФСБ в отставке.
- Мое личное мнение - преподаватель всё сделал правильно. Во-первых, лекция проходила на пятом этаже. Во-вторых, он, как говорят, закрыл железные двери кабинета. Речь все-таки идет не о теракте группы преступников, а о нападении убийцы-одиночки.
- Пишут, что этот преподаватель - бывший офицер милиции. Значит он понимал, как толпа может вести себя в панике. Страх моментально передается и заражает других людей. Люди могут начать и с пятого этажа прыгать, подумав о том, что это безопаснее, чем отсидеться в укрытии, дожидаясь силовиков - такие случаи известны. Или мелкими перебежками попытаться уйти по лестнице и случайно нарваться на преступника.
- Основная претензия, которую предъявляют преподавателю, в том, что он не прекратил занятия. Я думаю, он понял, что если прерваться, то в аудитории начнется бурное обсуждение. В том числе, с использованием гаджетов и новостных сайтов. Это только усилит групповой страх и хаос.
"Дети оказались в заложниках у преподавателя"
Наталья Наумова
Семейный психотерапевт, детский психолог.
- Я считаю, что это было неправильно. Понятно, что преподаватель хотел сохранить спокойствие и сконцентрировать учеников на каком-то деле. На войне так и делали. Но здесь не война, а отдельный эксклюзивный случай. На кону спасение жизни детей. Ребенок находится в зависимости от взрослого, он не знает что делать - фактически, дети оказались у этого преподавателя в заложниках. Вы решили продолжать урок. Хорошо. Но почему бы, хотя бы, не сесть на пол, чтобы спастись от пуль, которые могут лететь через стекла? У педагогов должен быть четкий инструктаж о том, как вести себя в экстренной ситуации, чтобы не было такой самодеятельности.
"Малолетние преступники ждут, что их остановят"
- Что надо поменять с точки зрения психологии, чтобы таких случаев было меньше? Учителям важно следить, чтобы в школе не было изгоя. Исключить унижения и крики. Многие учителя привыкли разговаривать с ребенком неуважительно. Это нужно перестраивать.
- Важно работать с родителями и узнавать, что происходит в семье, почему ребенок приходит грустный и подавленный. Проводить опросы детей. В начале и конце дня узнавать - довольны ли жизнью или не довольны?
- Отслеживать социальные сети тех, кто попадает в группу риска. Каждый раз эти малолетние преступники выкладывают крик души в соцтеях. Как и мальчик из Перми. Для чего они это делают? Они надеются, что их остановят.
"Пермский стрелок - случай для психиатра"
- Судя по переписке мальчика из Перми, мы имеем дело с нездоровой психикой. Он пишет, что выбирал куда отправиться с оружием - в школу или институт. И выбрал институт, потому что жалко было маленьких детей, которые пострадают. Это одновременно и жестокость, и доброта. Это наталкивает на мысль, что тут нужен психиатр. При нестабильной психике нужна серьезная помощь и медикаментозная лечение. Родителям важно выстраивать доверительное общение с детьми для того, чтобы все это успеть остановить и вовремя обратиться к правильному специалисту.
"Трагедия - не повод строить красивые теории"
Евгений Бунимович
Заслуженный учитель России. С 2009 по 2019 годы - уполномоченный по правам ребёнка в Москве
- Я считаю, что нам, обществу, не нужно сейчас выносить каких-то предварительных решений. Этой задачей занимается Следственный комитет. Я очень надеюсь, что в наших высших учебных заведениях есть какие-то служебные инструкции о том, как вести себя в таких ситуациях. Надо просто взять и сравнить поведение этого преподавателя с тем, что он должен был сделать. Если нет инструкций, которые подходят для того, что произошло в Перми, то оценивать нужно по результату - увеличилось вследствие его поступка количество пострадавших или нет.
- Я считаю, что к таким вопросом надо подходить формально и не выдвигать после таких трагедий какие-то свои красивые стройные версии.