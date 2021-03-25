- Я считаю, что это было неправильно. Понятно, что преподаватель хотел сохранить спокойствие и сконцентрировать учеников на каком-то деле. На войне так и делали. Но здесь не война, а отдельный эксклюзивный случай. На кону спасение жизни детей. Ребенок находится в зависимости от взрослого, он не знает что делать - фактически, дети оказались у этого преподавателя в заложниках. Вы решили продолжать урок. Хорошо. Но почему бы, хотя бы, не сесть на пол, чтобы спастись от пуль, которые могут лететь через стекла? У педагогов должен быть четкий инструктаж о том, как вести себя в экстренной ситуации, чтобы не было такой самодеятельности.

"Малолетние преступники ждут, что их остановят"

- Что надо поменять с точки зрения психологии, чтобы таких случаев было меньше? Учителям важно следить, чтобы в школе не было изгоя. Исключить унижения и крики. Многие учителя привыкли разговаривать с ребенком неуважительно. Это нужно перестраивать.

- Важно работать с родителями и узнавать, что происходит в семье, почему ребенок приходит грустный и подавленный. Проводить опросы детей. В начале и конце дня узнавать - довольны ли жизнью или не довольны?

- Отслеживать социальные сети тех, кто попадает в группу риска. Каждый раз эти малолетние преступники выкладывают крик души в соцтеях. Как и мальчик из Перми. Для чего они это делают? Они надеются, что их остановят.

"Пермский стрелок - случай для психиатра"

- Судя по переписке мальчика из Перми, мы имеем дело с нездоровой психикой. Он пишет, что выбирал куда отправиться с оружием - в школу или институт. И выбрал институт, потому что жалко было маленьких детей, которые пострадают. Это одновременно и жестокость, и доброта. Это наталкивает на мысль, что тут нужен психиатр. При нестабильной психике нужна серьезная помощь и медикаментозная лечение. Родителям важно выстраивать доверительное общение с детьми для того, чтобы все это успеть остановить и вовремя обратиться к правильному специалисту.