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В Санкт-Пептербург отправится "тройка" ЦИК. Она должна спасти город от фальсификаций

Памфилова отправляет в Питер спецотряд ЦИКа, чтобы хоть как-то попытаться предотвратить нарушения

Фото: АГН "Москва"

Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что наблюдением за проведением выборов в Санкт-Петербурге в этом году займется специальная «тройка» — группа федеральных чиновников и правоохранителей, которые будут контролировать работу горизбиркома и региональных правоохранительных органов во время выборов.

Ситуация с предстоящими выборами в Госдуму и региональное Законодательное собрание «беспокоит» представителей федерального центра, пояснила председатель ЦИК. Нет у Памфиловой и веры в местных силовиков, которые должны следить за соблюдением закона во время процедуры голосования.

«Почему там нужна "тройка"? Мы не очень рассчитываем на местные правоохранительные органы, поэтому пригласили федеральные прокуратуру, МВД, чтобы они вместе с нами постарались держать в узде тех, кто попытается осуществить какие-то правонарушения, бьющие по репутации города», — пояснила Памфилова (цитата по ТАСС).

Одним из членов так называемой «тройки» станет член ЦИК Николай Левичев, который будет работать непосредственно в городской избирательной комиссии.

Напомним, что конфликты ЦИК с горизбиркомом Петербурга происходят регулярно уже не первые выборы. Памфилова неоднократно жаловалась, что ЦИК не имеет полномочий решить это проблему, а у руководства города нет желания делать этого.

До единого дня голосования остается ещё двое суток, однако в Петербурге уже начали регистрировать нарушения. Как ранее писал Sobesednik.ru, члены одного из ТИКов обнаружили, что из типографии туда прибыли пачки с более чем 200 лишними бюллетенями, которые могли использовать для фальсификаций.

Также именно в Петербурге против депутата местного ЗакСа Бориса Вишневского выставили двух людей, сменивших имя, фамилию и внешность, чтобы стать максимально похожими на яблочника.

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