Происки Госдепа? В Питере уже начали находить неучтенные бюллетени

Член Территориальной избирательной комиссии №26 от партии «Яблоко» Дмитрий Иевлев сообщил, что в присланных из типографии пачках бюллетеней были обнаружены лишние экземпляры. Если на УИКи, где подсчет осуществляет КОИБ (автоматический подсчет), в пачках на тысячу экземпляров максимально был обнаружен один лишний бюллетень, то в пачках, предназначенных для УИКов с ручным пересчетом, их оказалось куда больше.

По данным Иевлева, в одной из пачек насчитали 1112 бюллетеней вместо тысячи, а в другой — 1065. Они предназначались для одномандатных округов на выборах в региональное Заксобрание, передает «Новая газета». Ещё в двух было по 15 лишних бюллетеней для голосования по спискам в ЗакС.

Всего члены комиссии при выборочной проверке нашли 207 лишних бюллетеней. Как они туда попали, непонятно. Один из ПРГ питерского избиркома пояснила изданию, что это в теории может свидетельствовать о грубой технической ошибке, но больше похоже на подготовку к фальсификациям: «В принципе, излишек или недостаток может быть на один, два, ну пять бюллетеней. Ошибки возможны. Но здесь — сотни».

Напомним, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о подготовке кампании по дискредитации выборов в России со стороны «западных «партнеров»», рассказав, что за это якобы хорошо платят.