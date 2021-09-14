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Главное к 15 сентября: россиян оставят без связи в ЧС, уголовка за релиз, блокировки Xiaomi в Крыму

Уголовка за новость по релизу прокуратуры, в случае катастрофы россиян оставят без какой-либо связи. Главное к утру среды

Фото: Global Look Press

Дональд Трамп

Минцифры опубликовало проект постановления, по которому в случае ЧС природного и техногенного характера россиянам отключат связь, чтобы ею без проблем могли воспользоваться «приоритетные пользователи». Таковыми ведомство считает Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию и органы исполнительной власти, осуществляющие координации по устранению последствий происшествия. Речь идет о любых средствах связи. Проект постановления в случае принятия должен начать действовать с 1 марта 2022 года.

В Красноярском крае арбитражный суд аннулировал лицензию «8 канала» по иску Роскомнадзора. Иск возник после того как телеканал выпустил сюжет о главе регионального Роскомнадзора Наталье Бурдюковой, на участке которой журналисты нашли незадекларированный дом.

По мнению регулятора, канала «нарушил программную направленность». Редакция считает решение суда политически мотивированным.

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, что только один раз в жизни говорил с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на 20-летии Moscow Times и эта беседа продлилась около 30 секунд. Это было случайностью, а от всех встреч Навальный отказывался: «Причина ясна ― Алексей Навальный осознавал, очень мудро, что не в его политических интересах встречаться с американским послом. Потому что это было бы использовано кремлевскими пропагандистами», — объяснил Макфол телеканалу «Дождь».

Москва заблокировала резолюцию Совбеза ООН о продлении мандата миссии ООН по поддержке в Ливии, который истекает 15 сентября. Об этом сообщает AFP со ссылкой на диписточники. По данным агентства, Россию не устраивают положения о выводе иностранных войск и роли спецпосланника ООН.

Китайская Xiaomi готова разблокировать смартфоны в Крыму, на Кубе, в Иране, Сирии, КНДР и Судане, передает Global Times заявление компании. Действия по блокировке были необходимы для борьбы с контрабандой в этих регионах, куда официально запрещено ввозить устройства для перепродажи, а «все покупки должны быть для собственного использования клиентом».

В Пскове управление МЧС потребовало возбудить уголовное дело на признанного СМИ-«иностранным агентом» главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина. Издание написало новость по пресс-релизу прокуратуры, а затем опровергло его по пресс-релизу МЧС. Прокуратура заявила, что релиз не писала, а их почту взломали.

«Эти люди знали, что, кто бы ни поставил текст [релиз прокуратуры], отвечать за него буду я как главный редактор. Других возможностей завести на меня уголовку нет», — объясняет «7х7» г-н Камалягин.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о высокой оплате за дискредитацию российских выборов. «Целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно, и она хорошо организована», — пояснила она «Российской газете», не назвав ни конкретных исполнителей, ни заказчиков. Не предъявила они и фактов, доказывающих оплату за дискредитацию выборов. По её словам, за всем этим стоят «западные «партнеры»», а также «свежая эмиграция».

Экс-президент США Дональд Трамп опроверг своё желание начать войну с Китаем: «У меня никогда не было мысли атаковать Китай», — заверил он. Таким образом он прокомментировал отрывок из книги журналиста Боба Вудворда, написавшего, что глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в последние месяцы президентства Трампа считал его психически неустойчивым и втайне связывался с Пекином, чтобы предотвратить возможный конфликт.

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