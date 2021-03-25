Китайская Xiaomi блокирует свои смартфоны в Крыму

Смартфоны, произведенные китайской компанией Xiaomi, перестали работать на территории Крымского полуострова. Устройство блокируется, а на экране появляется надпись о том, что компания запрещает использование своих телефонов в санкционной зоне.

«Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцами для дополнительной информации», — говорится на экране заблокированного устройства.

Напомним, что Китай не признает территориальные притязания России на Крым, считая его украинским. Как пишет XDA Developers, запрет на импорт устройств Xiaomi также распространяется на Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею и Судан. Xiaomi четко оговаривает невозможность использования их устройств на территории всех перечисленных регионов.

«Очень интересно, выразит ли Россия официально хоть какое-нибудь недовольство по этому поводу, или великому восточному соседу такое простительно?» — задается вопросом главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев.

Журналист также приводит в пример вчерашние события, когда Россия вызвала в МИД посла США из-за действий частных компаний Google и Apple, зарегистрированных в американской юрисдикции.