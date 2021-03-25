Насильников, убивших женщину в Сергиевом-Посаде, арестовали

Следственное управление СКР по Подмосковью сообщило об аресте двух граждан соседних государств по делу об убийстве и изнасиловании пенсионерки в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» в Сергиевом-Посаде.

13 сентября двое мужчин 1984 и 1988 годов рождения были задержаны по горячим следам. Из-за них местные жители устроили народный сход, требуя изолировать мигрантов от населения. По этой причине были расселены иностранцы из общежития, где не проживали подозреваемые.

У обвиняемых собрали биоматериал, необходимый для проведения судебно-медицинских экспертиз. Назначена дактилоскопия и судебно-психиатрическая экспертиза.

Также будет дана оценка работе должностных лиц, контролирующих пребывание подозреваемых на территории РФ.