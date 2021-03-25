Из села в деревню: стало известно, куда переселили мигрантов из взбунтовавшегося села Бужаниново

На встрече с жителями Бужаниново чиновники заявили, что всех мигрантов из села вывезли в Сергиев Посад, и в Бужаниново их теперь будут возить на автобусах туда и обратно под строгим надзором. Жители района в пабликах пишут, что мигрантов перевезли в соседнюю деревню Игнатьево.

– Игнатьево – это и есть окраина Сергиева Посада, - объясняет местный журналист Андрей Трофимов. - Это в пяти километрах от Бужаниново. Там есть предприятие, обнесённое забором. Вероятно, арендованное или принадлежащие «Экоокнам», и там есть административные здания, которые наверное можно использовать под общежития для рабочих.

Трофимов сомневается, что рабочие будут ходить в Бужаниново за пять километров, наиболее вероятно, что они будут посещать соседнее село Пересвет, что всего в двух километрах.

– Им не интересно сидеть на территории промзоны, гораздо интереснее пойти в Пересвет, где много магазинов, людей, много всего. - И это интереснее, чем возвращаться в Бужаниново.