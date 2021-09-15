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Освещающему убийство в Бужаниново журналисту угрожают уголовным делом

Накануне полиция задержала мигрантов, обвиняемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины

Фото: Соцсети

Журналисту и основателю «Альтернативной газеты» Андрею Трофимову пригрозили уголовным делом за слишком активное освещение убийства и изнасилования 67-летней женщины в подмосковном Бужаниново. Об этом журналист сообщил агентству Znak.com.

 «Да, угрожали вчера через мои источники в администрации правительства области. Просили свернуть освещение схода, иначе утром опять придут с обыском. Я не поверил в то, что так можно сделать, и решил сильнее налечь на огласку», – рассказал Трофимов и добавил, что до этого у него уже проходил обыск, поскольку его назначили свидетелем по уголовному делу. 

Накануне в лесополосе под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. В Следственном комитете сообщили, что по обвинению в изнасиловании и убийстве были задержаны два мигранта из средней Азии. После случившегося жители Бужаниново вышли на народный сход. Они окружили общежитие, в котором проживали мигранты, и потребовали расселить его и наказать преступников. К месту начали приезжать жители из соседних поселений. В результате, в народном сходе приняли участие около тысячи человек. Позже губернатор Московской области отдал распоряжение о закрытии общежития.

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