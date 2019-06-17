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Жители, восставшие против мигрантов в Подмосковье, готовятся к новому сходу

Вечером 14 сентября жители села Бужаниново Сергиево-Посадского района готовятся выйти на собрание, на которое должен приехать глава городского округа.

Фото: Канал Андрея Трофимова

Об этом порталу NEWS.ru рассказал местный журналист Андрей Трофимов, который первым сообщил об ужасном случае убийства и изнасилования пенсионерки выходцами из Средней Азии.

Я сейчас на связи с местными жителями. Все готовятся к вечернему сходу, который должен состояться в восемь часов вечера, — сказал Трофимов.

По его словам, на собрании будет решаться вопрос о выселении мигрантов из местного общежития. Кроме этого, жители хотят поднять тему безопасности - на сегодняшний день в селе даже нет участкового.

Ранее из пресс-службы Следственного комитета стало известно, что двум мигрантам предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве женщины под Сергиевым Посадом. Об инциденте рассказал местный журналист Андрей Трофимов. После случившегося жители Бужаниново окружили общежитие, в котором проживали мигранты, и потребовали наказать преступников. К месту начали приезжать жители из соседних поселений. В результате, в народном сходе, по оценкам "Коммерсанта", приняли участие около тысячи человек.

Фото: Соцсети

Напомним, в 2019 году похожие события развернулись в Пензенской области. Тогда жители села Чемодановка перекрыли федеральную трассу и потребовали выселить цыганские семьи после массовой драки на национальной почве. Во время нее был убит один из жителей села - Владимир Грушин.

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