Жители, восставшие против мигрантов в Подмосковье, готовятся к новому сходу

Об этом порталу NEWS.ru рассказал местный журналист Андрей Трофимов, который первым сообщил об ужасном случае убийства и изнасилования пенсионерки выходцами из Средней Азии.

Я сейчас на связи с местными жителями. Все готовятся к вечернему сходу, который должен состояться в восемь часов вечера, — сказал Трофимов.

По его словам, на собрании будет решаться вопрос о выселении мигрантов из местного общежития. Кроме этого, жители хотят поднять тему безопасности - на сегодняшний день в селе даже нет участкового.

Ранее из пресс-службы Следственного комитета стало известно, что двум мигрантам предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве женщины под Сергиевым Посадом. Об инциденте рассказал местный журналист Андрей Трофимов. После случившегося жители Бужаниново окружили общежитие, в котором проживали мигранты, и потребовали наказать преступников. К месту начали приезжать жители из соседних поселений. В результате, в народном сходе, по оценкам "Коммерсанта", приняли участие около тысячи человек.