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Жириновский с конями, первое интервью МакSим и памятник картошке: новости к вечеру 13 сентября

Дайджест событий к окончанию первого рабочего дня будней недели

Фото: коллаж из скриншотов

Корреспондент Sobesednik.ru откликнулся на загадочное объявление, обещающее 500 рублей за участие в предвыборном митинге и попал на представление ЛДПР, где даже появился Жириновский с конями. Коротко пересказывать нет смысл – лучше прочитать репортаж целиком по ссылке.

«За успехи в труде», – так назвали новый федеральный почетный знак, которым в преддверии 1 Мая будут награждать трудовые коллективы в области сельского хозяйства, промышленности, культуры, науки, физкультуры. Для этого на них должны будут представить выдающиеся результаты работы в период последнего пятилетия.

Компания «Климовск-дез» за пять лет заключила госконтрактов на 20 миллионов рублей, выяснил Sobesednik.ru. Это та самая фирма, которая оказалась в центре скандала со смертельным отравлением арбузом на Совхозной улице в Москве. Среди клиентов компании были мэрия, МВД, общеобразовательные школы.

Сейчас по делу назначено более 40 химических экспертиз. СКР уже задержал рядового сотрудника компании, который занимался обработкой помещений в супермаркете, где был куплен злополучный арбуз. Выяснилось, что эта же компания проводила дезинсекцию в соседней «Пятерочке».

Аналитики института Swiss Re полагают, что к концу 2021 года доходы рынка страхования вырастут на 10% по сравнению с доковидными показателями. Но повлияет на это отнюдь не только пандемия, но и информирование о климатическом кризисе, о последствиях от наводнений и лесных пожаров. Также на это повлияет рост числа киберпреступлений.

Певица МакSим впервые после выписки из больницы дала большое интервью. В нем она рассказала, что во время комы у нее дважды останавливалось сердце. Во сне, который она видела, будучи в коме, она исповедовалась своему духовнику, что умирает, но ей легко и не страшно. Также певица заявила, что не будет ловить волну популярности из-за ажиотажа вокруг ее истории с коронавирусом и займется развитием своей детской школы искусств.

Коротко о других новостях:

  • Собянин пообещал всем москвичам к приближающемуся похолоданию отопление
  • В городе Дешенко республики Беларусь установили памятник корзине с картошкой
  • В Instagram появилась фейковая реклама политика Бориса Вишневского, где он якобы призывает освободить всех евреев в Петербурге от налогов
  • В Петербурге арестовали женщину, которая удерживала своих малолетних сына и дочь на цепи в коридоре, ограничивала их в еде и систематически избивала

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Рубрика: Общество

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