Методы воспитания: в Петербурге арестовали мать, державшую своих детей на цепи

Следственным отделом по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1990 года рождения за истязание малолетних детей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, женщина, действуя из личных неприязненных отношений и основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания, систематически применяла насилие к своим малолетним сыну и дочери 2013 и 2015 года рождения. Подозреваемая умышленно наносила им множественные удары руками и деревянной палкой по телу, ограничивала их в приеме пищи, удерживала на цепи в коридоре квартиры.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Как отмечают следователи, в рамках расследования уголовного дела ими будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.