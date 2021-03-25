Путин ввел в России новую награду к 1 мая: знак "За успехи в труде"

Президент Владимир Путин учредил почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде». Указ об этом опубликован на сайте пресс-службы Кремля.

Посредством указа президента в канун Дня труда 1 мая им будут награждать до пяти трудовых коллективов в год, однако этими требованиями можно пренебречь в отдельных случаях, говорится в документе. Ограничений на форму собственности для трудовых коллективов нет.

Знак «За успехи в труде» будут получать предприятия, которые занимаются промышленным и сельскохозяйственным производством, экономикой, наукой, культурой, искусством, просвещением, здравоохранением, образованием, физической культурой и спортом и достигают в этих видах деятельности успехов за пятилетку. Также награждать будут за иные заслуги перед государством.

Такой знак уже ранее был присвоен Путиным Уралвагонзаводу. В качестве причины тогда приводился вклад в производство спецтехники и укрепление обороноспособности России.