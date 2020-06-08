"Президент встречался с подсадными рабочими": Садальский высмеял визит Путина на башкирский завод

«Объявление. Заводу «Цемикс», срочно требуются:

2 слесаря;

4 монтажника;

3 сварщика;

30 человек мужчин и женщин ростом не выше 150 см для встречи с В.В.Путиным», - съехидничал Станислав, разглядывая фото.

«Даже при СССР такого не было, когда генсек приезжал», - добавил Садальский, снабдив пост аплодирующими «смайликами».

И вывод сделал однозначный: «Президент встречался с подсадными рабочими башкирского завода».

Читатели, комментирующие наблюдение артиста, тоже попытались посоревноваться с ним в остроумии.

«Все чекисты, как один», - считает Роман Кучма.

«Главное, чтобы нас укорачивать не начали», - обеспокоен Юрий Дозор.

«Все как подбор, с ними дядька Черномор», - вспомнила Пушкина Ольга Гаршина-Склярова.

Ярослав Малых проинформировал аудиторию Садальского, что «Хабиров (глава республики, он в костюме) под 190 сам (где-то 187), но ухитрился так расположиться, что не видно этого. Талант своего рода».

Ирина Рыскина предупреждает: «Будьте осторожны, дорогой Стас. Свора весьма злопамятна».

Среди комментариев порой действительно встречаются откровенно оскорбительные, но хватает и тех, кто обращает внимание на нынешнюю хорошую российскую жизнь и стыдит артиста за попытки посмеяться над устроителями встречи и властью.