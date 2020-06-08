"Президент встречался с подсадными рабочими": Садальский высмеял визит Путина на башкирский завод
Артист обратил внимание, что среди людей в спецовках почти нет тех, кто выше него ростом
«Объявление. Заводу «Цемикс», срочно требуются:
- 2 слесаря;
- 4 монтажника;
- 3 сварщика;
- 30 человек мужчин и женщин ростом не выше 150 см для встречи с В.В.Путиным», - съехидничал Станислав, разглядывая фото.
«Даже при СССР такого не было, когда генсек приезжал», - добавил Садальский, снабдив пост аплодирующими «смайликами».
И вывод сделал однозначный: «Президент встречался с подсадными рабочими башкирского завода».
Читатели, комментирующие наблюдение артиста, тоже попытались посоревноваться с ним в остроумии.
«Все чекисты, как один», - считает Роман Кучма.
«Главное, чтобы нас укорачивать не начали», - обеспокоен Юрий Дозор.
«Все как подбор, с ними дядька Черномор», - вспомнила Пушкина Ольга Гаршина-Склярова.
Ярослав Малых проинформировал аудиторию Садальского, что «Хабиров (глава республики, он в костюме) под 190 сам (где-то 187), но ухитрился так расположиться, что не видно этого. Талант своего рода».
Ирина Рыскина предупреждает: «Будьте осторожны, дорогой Стас. Свора весьма злопамятна».
Среди комментариев порой действительно встречаются откровенно оскорбительные, но хватает и тех, кто обращает внимание на нынешнюю хорошую российскую жизнь и стыдит артиста за попытки посмеяться над устроителями встречи и властью.
Теги: #Путин, #завод, #визиты Путина, #Садальский
Рубрика: Политика