Собянин обещает отогреть к выборам всю Москву. Топить начнут сегодня же

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с сегодняшнего дня в столице начинается отопительный сезон. В течение пяти дней во всем городе должно появиться отопление. К этому времени начнется и трехдневное голосование.

«В Москве бабье лето — тепло, хорошо, хорошая такая комфортная погода, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе», — приводит слова мэра агентство «Москва».

По его словам, к началу зимнего сезона уже подготовлена вся необходимая инфраструктура.

Напомним, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, если сегодня температура будет держаться на отметке 22-24 градуса, то к завтрашнему дню она резко упадет до 11-13 градусов.