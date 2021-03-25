В Москве сегодня около плюс 23, завтра похолодает на 10 градусов

Сегодня, 13 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, температура воздуха прогреется до 22-24 градусов.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В понедельник синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой дождь.

С завтрашнего дня столичный регион ждет резкое похолодание. Во вторник, 14 сентября, будет 11-13 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков, в среду – 10-12.