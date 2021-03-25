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Сегодня, в 7:31

В Москве сегодня около плюс 23, завтра похолодает на 10 градусов

В понедельник, 13 сентября, в столице будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки

Фото: Global Look Press

Сегодня, 13 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, температура воздуха прогреется до 22-24 градусов.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В понедельник синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой дождь.

С завтрашнего дня столичный регион ждет резкое похолодание. Во вторник, 14 сентября, будет 11-13 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков, в среду – 10-12.

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