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Четвертая волна, коллаборации с Беларусью и школьники по соседству с электоратом: новости к вечеру 9 сентября

Дайджест событий по итогам предпоследнего буднего дня недели

Фото: скриншот 1tv

Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко заверил, что договоренности РФ и Беларуси по общим вопросам не будут связаны с «текущей политической конъюнктурой в странах» или «политическим календарем в преддверии парламентских выборов», пишет ТАСС.

Встреча двух президентов сегодня проходит в Кремле. Часть разговора между Путиным и Лукашенко проходит в формате тет-а-тет.

Замглавы Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что власти не собираются делать 17 сентября выходным для учеников школ из-за того что на участках, которые, как правило, расположены в учебных учреждениях, начнется голосование. Школам предложат организовать какие-либо внешкольные занятия.

Оппозиционер Алексей Навальный признал, что в Чечне или в Татарстане шансов на победу у оппозиции на грядущих выборах мало, но в городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска или Екатеринбурга предлагаемые им стратегии вполне имеют все шансы на победу.

Глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун приказал москвичам ждать четвертой волны коронавирусной пандемии в конце сентября. При этом он заверил, что для перепрофилирования медучреждений в спец стационары достаточно около двух недель.

Симоновский районный суд в Москве признал незаконным бездействие следователя управления СКР в САО, который не отреагировал на обращение адвоката Артема Лапова, сотрудника ЛГБТ-организации «Стимул». Защитник требовал принять меры в связи с раскрытием его домашнего адреса в социальных сетях в гомофобных сообществах.

«Я опасался совершения преступления в отношении себя лично или моих близких родственников из мотива ненависти к социальной группе ЛГБТ+. Все это стало возможным из-за распространения сведений о моей частной жизни», – приводит слова Артема Лапова PR-служба «Стимула». Лапов расценивает эти действия как давление на адвокатскую деятельность.

Коротко о других новостях:

  • Помощника главы партии «Яблоко» в Мосгордуме на подходе к подъезду задержала пара мужчин, угрожавших ему последствиями, если он «не прекратит делать то, что делает». В итоге они нанесли ему несколько ударов по голове, что попало на камеры наблюдения
  • Муж Скабеевой Евгений Попов, который участвует в грядущих выборах РФ, обвинил микроблог Твиттер во вмешательстве в демократическую процедуру страны. Платформа ранее заблокировала его аккаунт за публикацию телефона и адреса его общественной приемной
  • В Москве с начала года на 32% выросло число изнасилований и на 12% увеличилось число киберпреступлений, гласят данные столичной прокуратуры

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