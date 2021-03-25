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Депздрав Москвы предупредил о высокой вероятности четвертой волны COVID-19 в сентябре

По словам главы департамента, власти столицы научились быстро перепрофилировать больницы под ковидные госпитали

Фото: Global Look Press

Руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун сообщил, что вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока, передает ТАСС.

«Идет очень быстро (перепрофилирование коронавирусных госпиталей - прим. ред.), мы научились это делать, вы видели три волны. Но мы четко знаем, что будет сейчас в сентябре, – а вероятность четвертой волны, она очень высокая, – в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся (в работу с коронавирусными пациентами - прим. ред.), в какой очередности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций – эта технология очень отработана как туда, так и обратно», – рассказал Хрипун. 

Он добавил, что для перепрофилирования клиники на 1 тысячу коек достаточно порядка двух недель. 

Ранее глава технической группы подразделений чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по числу заболеваний коронавирусом. Еженедельно на земном шаре регистрируются 4,4-4,5 миллиона случаев заражения ковидом, 67-68 тысяч человек за этот период умирают от коронавируса. При этом ситуация в регионах разнится. Пока в Южной и Северной Америке число заболевших ежедневно увеличивается, в Европе заболеваемость снижается, но продолжает расти количество летальных случаев.

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