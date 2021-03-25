Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Глава технической группы подразделений чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по числу заболеваний коронавирусом.

Еженедельно на земном шаре регистрируются 4,4-4,5 миллиона случаев заражения ковидом, 67-68 тысяч человек за этот период умирают от коронавируса.

При этом ситуация в регионах разнится. Пока в Южной и Северной Америке число заболевших ежедневно увеличивается, в Европе заболеваемость снижается, но продолжает расти число летальных случаев, передает «РИА Новости».

В Азии смертность и заболеваемость снижаются.