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Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

При этом в Южной и Северной Америке показатели растут, а в Азии – снижаются

Фото: Global Look Press

Глава технической группы подразделений чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что мир вышел на плато по числу заболеваний коронавирусом.

Еженедельно на земном шаре регистрируются 4,4-4,5 миллиона случаев заражения ковидом, 67-68 тысяч человек за этот период умирают от коронавируса.

При этом ситуация в регионах разнится. Пока в Южной и Северной Америке число заболевших ежедневно увеличивается, в Европе заболеваемость снижается, но продолжает расти число летальных случаев, передает «РИА Новости».

В Азии смертность и заболеваемость снижаются.

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