Путин и Лукашенко вновь встретились. Они ведут переговоры тет-а-тет в Кремле

В Кремле началась встреча многолетних президентов РФ и Беларуси. На повестке у них обсуждение по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, пишет «РИА Новости».

«Нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время — по-моему, завтра даже они собираются в Минске — финализировать некоторых из этих договоренностей», – обратился во время встречи Путин к Лукашненко.

Также государственные представители обсудят и другие актуальные темы.

Встреча началась с разговора тет-а-тет. После Лукашенко и Путин выйдут на пресс-встречу с журналистами.

В последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в середине июля в Петербурге.