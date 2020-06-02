Путин и Лукашенко вновь встретились. Они ведут переговоры тет-а-тет в Кремле
До этого президенты встречались в середине июля в Петербурге
В Кремле началась встреча многолетних президентов РФ и Беларуси. На повестке у них обсуждение по продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, пишет «РИА Новости».
«Нам нужно с вами сверить часы, точку поставить по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время — по-моему, завтра даже они собираются в Минске — финализировать некоторых из этих договоренностей», – обратился во время встречи Путин к Лукашненко.
Также государственные представители обсудят и другие актуальные темы.
Встреча началась с разговора тет-а-тет. После Лукашенко и Путин выйдут на пресс-встречу с журналистами.
В последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в середине июля в Петербурге.
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Рубрика: Политика