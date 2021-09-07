Представители ПАСЕ все же решили принять участие в наблюдении за голосованием в Госдуму, однако в Россию для этого приедут всего пять человек. Это связано с ковидными ограничениями, на которых настаивают российские власти. При этом в заявлении ПАСЕ говорится, что полноценного наблюдения в таких условиях провести не получится ещё и из-за отсутствия наблюдателей от ОБСЕ, однако представители ассамблеи встретятся в России с представителями ЦИК, общественниками, журналистами и активистами, чтобы составить хоть какое-то представление об электоральном процессе.

В сервисе 2ГИС появилась информация об избирательных участках на выборах 17-19 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу. «Найти участок будет еще проще — 2ГИС подскажет его прямо в карточке дома, мы значительно дополнили информацию о территориях работы участков», — поясняют в компании.

В эту пятницу Центробанк должен поднять ключевую ставку ещё на 0,25-0,5%, считают большинство опрошенных Bloomberg аналитиков. Сейчас она уже составляет 6,5%. Лишь один из 23 специалистов считает, что ставка не изменится. Об ожидаемом повышении ключевой ставки заговорили после объявления о разовых выплатах пенсионерам и силовикам, суммарный объем которых составит порядка 500 млрд рублей.

Школьники и студенты нашли более достойное применение новым «Пушкинским картам» правительства — они продают их, обращает внимание TJournal. По задумке эти карты должны позволить подросткам ходить в театры и музеи за счет государства — изначально на них переводили по три тысячи рублей — однако в ряде регионов карты сразу же появились на «Авито» и на «Юле». «Юла» блокирует такие предложения в соответствии со своими правилами. Власти объясняют, что карты привязаны к конкретному ребенку и их перепродажа невозможна.

Компания «Яндекс» обжалует обеспечительную меру о блокировке поисковой выдачи словосочетания «умное голосование» по иску фирмы по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд» из Дагестана:

«Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать», — пояснили в «Яндексе» «Интерфаксу».

Русская служба «Би-би-си» сообщила, что один из основателей «Вулинтертрейд» Ашур Ашуров ранее работал в правоохранительных органах, а второй — Абдула Умаров — ранее занимался также продажей шерсти, но мог быть связан с МВД.

МИД Германии обвинил Россию в хакерских атаках на ряд депутатов Буднестага перед выборами в парламент. «Такие атаки могут быть подготовкой к кампаниям по дезинформации в связи с предстоящими выборами», — приводит Deutsche Welle слова официального представителя МИД ФРГ Анреи Зассе. Как считают власти Германии, за виновной в атаках хакерской группой Ghostwriter стоят российские спецслужбы, в частности, ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба армии России). Сильнее всего дезинформация работает против представителей блока «Союз-90»/«Зеленые» и его лидера Анналены Бербок.

Бывший министр экономики, ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости снижения роли государства в экономике. Он считает, что во время кризиса она может возрастать, но в остальные периоды это ведет к замене конкуренции лоббизмом:

«Конкурентные механизмы замещаются административным ресурсом и лоббистскими возможностями», — пишет Кудрин в журнале «Компания».

В частности, он призывает к новой волне приватизации госкомпаний.

Писатель Сергей Лукьяненко сообщил, что последняя часть серии его романов о «Дозорах» уже на четверть готова и предположительно выйдет в мае 2022 года, «если всё пойдет нормально», передают «Известия».

ЕС и Германия требуют «немедленного и безусловного» освобождения Марии Колесниковой и Максима Знака, осужденных на 11 и 10 лет в Беларуси. Как считает представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, эти сроки «символизируют жестокость и репрессии белорусского режима в отношении оппозиции и гражданского общества» и направлены против наиболее смелых людей, выступавших «после сфальсифицированных выборов президента». «ЕС осуждает продолжающееся вопиющее неуважение минским режимом прав человека и основополагающих свобод народа Беларуси», — заявил представитель ЕС Петер Стано. Также возмущены действиями Лукашенко депутаты Европарламента и Бундестага.