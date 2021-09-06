Члены президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены Минским областным судом к 11 и 10 года лишения свободы. Их признали виновными в сговоре с целью захвата власти, экстремизме и причинении ущерба национальной безопасности, передают «Медиазона.Беларусь» со ссылкой на адвоката Евгений Пыльченко.

В частности, экстремистским был признан Координационный совет, который белорусская оппозиция создала после президентских выборов, результаты которых, по мнению ее представителей, были сфальсифицированы, для передачи власти.

Напомним, что Мария Колесникова в течение долгого времени была одним из последних членов президиума КС, которые оставались в Беларуси, несмотря на угрозы уголовного преследования. Она принимала активное участие в многочисленных протестах против режима Александра Лукашенко, а когда протестующие подошли вплотную к окруженной вооруженными солдатами стелле «Минск — город-герой», Колесникова лично отводила толпу и организовывала живую цепь, чтобы избежать кровопролития.

Марию Колесникову схватили неизвестные, когда она шла по центру Минска. После этого её родные и соратники потеряли связь с ней на пару дней. Позже стало известно, что она была задержана белорусскими силовиками, которые пытались насильно выдворить политика из страны. Однако Колесникова на границе с Украиной порвала свой паспорт и её были вынуждены забрать обратно. Сразу после этого её арестовали и отвезли в СИЗО, где она и находилась до сегодняшнего дня.

Подробности дела против неё и Знака неизвестны, так как суд проходил в закрытом режиме.

По словам их защитников, никаких доказательств вины Колесниковой и Знака приведено не было, обвинения расходятся с фактами, а выступление Максима Знака по юридической части (он юрист) на суде заняло три часа.