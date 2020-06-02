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Дмитрий Быков: Колесникова и Бог

Белорусской флейтистке дали 11 лет (прокурор просил двенадцать) – за попытку захвата власти

Фото: Global Look Press

Год назад, 8 сентября 2020 года, белорусская оппозиционерка и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы не дать депортировать себя из Белоруссии. Многие говорят: да ну, уехала бы – и наблюдала за происходящим на Родине из Прибалтики или Германии. На происходящее влияла бы по минимуму, но ведь и из тюрьмы на него не повлияешь. И Навальный – чего он приехал? Посадили и будут продлевать срок под любым предлогом, пока жив кто-то из них: он или Путин. Третьего, видимо, не дано.

Эти люди со своей точки зрения стопроцентно правы, и для Колесниковой (1982 г.р.), и для ее родных было бы гораздо лучше, если бы она позволила себя вывезти. В России тоже многих предупреждали – уезжайте, у вас несколько дней, не то возьмут. И многие уехали, и никто их не осудит – потому что страдания гарантированы, а политический и моральный эффект их под вопросом. А Колесникова паспорт порвала, чтобы только сесть, и этот героический жест останется в белорусской истории, равно как и позорный приговор, и позорные высказывания Александра Лукашенко, и позорная поддержка, которую оказывают ему некоторые подданные и большой восточный сосед.

Колесникова большую часть последнего десятилетия проводила в Германии, спокойно могла бы и дальше там работать, и президентом Белоруссии был бы тот же самый Лукашенко – он, по всей вероятности, при жизни этого поста не покинет. Или уж какие-то невероятные катаклизмы произойдут в Европе. Колесникова занималась политикой не ради Лукашенко и не ради белорусов, которые отнюдь не сказали своего последнего слова в решении ее судьбы. Некоторым, кстати, нравится, когда молодую красивую женщину пытают за решеткой – есть такие любители, так нагляднее проявляется сила государства. Но, конечно, она жертвует собой и не ради этих людей. Думаю, даже не ради высокого поста в белорусском государстве будущего – у Навального тоже есть такие шансы, но гораздо выше, будем откровенны, его шанс элементарно не дожить до России будущего. У Владимира Путина шанс дожить гораздо выше.

А ради чего – не знаю. Может быть, ради Бога, в которого уже почти никто не верит во времена всеобщего торжества злобы и тупости. Колесникова не за Бабарико, конечно, он тут ни при чем. Она за Бога, и, думаю, он тоже за нее. Просто мельницы его мелят очень уж медленно, а от будущего памятника на белорусской площади никому ни жарко, ни холодно.

Фото: Александр Шпаковский
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