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Хачатуряна признали педофилом, ЦИК едет в Королев, Песков изучает поправки от редакторов: новости к вечеру 3 сентября

Дайджест событий к последнему дню рабочей недели

Фото: Global Look Press, Instagram

Психиатрическая посмертная сексологическая экспертиза констатировала у отца сестер Хачатурян расстройство сексуального влечения педофильного типа. Для этого была изучена вся медицинская документация, опрошены родственники девочек со всех сторон, их друзья, соседи, сотрудники близлежащих к дому Хачатурян магазинов и салонов, пишет «МК». Установлено, что некоторым друзьям своих дочерей Михаил Хачатурян рассылал ролики сексуального характера.

Алексей Навальный распорядился отдать полученные им 10 тысяч евро премии имени Бориса Немцова политзаключенным. Оппозиционер попросил Жанну Немцову отдать по 2,5 тысячи евро семьям оператора Павла Зеленского, защитника Шиеса Артема Боровикова, Владислава Мордасова и Яны Сидоровой, осужденных за участие в акции в поддержку погорельцев. 

ЦИК направил оперативную группу реагирования в город Королёв, где, согласно публикации «Новой газеты», готовятся массово фальсифицировать выборы в Госдуму. Ранее СМИ выложило аудиозапись, на которой голоса обсуждают план действий по фальсификации результатов. Также ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру, Следственный комитет и обратился лично к губернатору Андрею Воробьёву с просьбой отреагировать на ситуацию. 

Дмитрий Песков пообещал рассмотреть реализуемость 12 поправок к закону об иноагентах, предложенных редакторами неправительственных СМИ. «Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», – заявил пресс-секретарь Путина.

Коротко о других новостях:

  • Пока Песков изучает реализуемость предложенных поправок, в полку иноагентов прибыло. Реестр СМИ-иноагентов пополнили четыре организации, которые были учреждены физическими лицами, ранее признанными иностранными агентами. Все они вошли в список самостоятельно
  • ФСБ России и спецслужбы Азербайджана опровергли задержание создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. Ранее об этом сообщали «его сторонники» в телеграм-канале
  • Россияне начали скупать зимнюю одежду уже в конце августа, о чем свидетельствуют показатели спроса на сайте «Авито».
  • Во Владимире на 20 суток арестовали сторонника шамана Александра Габышева, Деда Мороза Виктора Егорова. Он организовал несанкционированное шествие из двух человек.  
  • Два новых клипа группы ABBA за сутки собрали на YouTube 8 миллионов просмотров. Музыканты отказывались воссоединяться 40 лет
  • Москвичей пригласили на День сексуального здоровья. Жители столицы с местной постоянной регистрацией смогут узнать, являются ли они счастливыми обладателями гонореи, хламидиоза, трихомониаза, сифилиса и прочих инфекций, передаваемых половым путем. Все это абсолютно бесплатно

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Рубрика: Общество

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