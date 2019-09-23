20 суток ареста получил Виктор Егоров, мужчина из отряда шамана Габышева. ОБ этом сообщает телеграм-канал RusNews.

По версии суда, Егоров 31 августа организовал шествие из двух человек, себя и незнакомого ранее гражданина. Вместе они должны было проследовать из Владимира в Москву, где, напомним, их целью является изгнать дух Владимира Путина с Красной площади.

Разбирательство велось по статье КоАП о повторном нарушении правил проведения акции.

Виктор Егоров получил прозвище Деда Мороза в отряде шамана Габышева. Он является писателем и периодически выступает в разных городах с лекциями, где в том числе выступает с критикой властей.

Напомним, шаман Александр Габышев был направлен на принудительное лечение после очередной попытки устроить поход на Красную площадь.