"Как потратить 10 тысяч евро?" -- задал Навальный вопрос своим читателям и тут же оговорился, что такими вопросами хорошо бы мучиться почаще.

Но в моем распоряжении не простые 10 тысяч евро, а прилагающиеся к премии имени Бориса Немцова, присужденной мне. Это большая честь, и я чувствую, что как-то странно и невозможно просто взять и потратить деньги на себя и свою семью, -- написал Навальный.

Он сообщает, что попросил Жанну Немцову, дочь Бориса Немцова, разделить причитающиеся ему деньги на четыре равные части, т. е., по 2,5 тысяч евро, и направить их тем людям, которые нуждаются в этих деньгах больше, чем он. Это семьи Павла Зеленского, бывшего оператора ФБК*, который получил 2 года за два эмоциональных твитта после самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной; защитника Шиеса Артема Боровикова, получившего 2,5 года за репост клипа "Раммштайн" семилетней давности как за распространение порнографии; Владислава Мордасова и Яна Сидорова из Ростова-на-Дону, которым дали 6,5 лет за одиночный пикет в поддержку погорельцев.