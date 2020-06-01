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МВД пожизненно изгоняет из России комика за неудачную шутку про русских

Комедиант Идрак Мирзализаде пожизненно признан нежелательным в России. Так из-за одной плохой шутки решило МВД

Фото: Скриншот

Стендап-комик Идрак Мирзализаде больше никогда в жизни не сможет приехать в Россию из-за шутки. Министерство внутренних дел заявило, что его пребывание в стране расценивается как нежелательное. Срок действия ограничения — пожизненно. 

Мирзализаде обладает видом на жительство в России. Сам он является гражданином Беларуси.

Решение МВД принято на основании неудачной шутки про русских во время одного из стендапов Мирзализаде. Она не была заготовлена, а стала результатом импровизации. В ней комик высмеял пренебрежительное отношение русских к другим народностям, допустив колкость в адрес самих русских. 

После того как вырванный из контекста отрывок выступления Мирзализаде в своем эфире показал популярный телеведущий Владимир Соловьев, который в крайне агрессивной форме потребовал принять в отношении комика меры, комедианта избили в Москве неизвестные, а затем против него возбудили дело и приговорили к 10 суткам ареста. Мирзализаде уже успел выйти на свободу.

«МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

После того как суд принял решение об аресте Мирзализаде его коллеги по юмористическому цеху, представители самых разных национальностей записали видеообращение, в котором призвали прекратить возбуждать дела из-за шуток.

Теги: #Юмор

Рубрика: Общество

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