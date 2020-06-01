Летающий по Москве сайдинг и выдуманное интервью Навального: новости к вечеру 18 августа

В Грузии местное издание Ambebi опубликовало интервью с оппозиционером Алексеем Навальным, которое журналистка Елена Вавина якобы взяла у политика в ИК. Выяснилось, что разговор Навального с Вавиной – вымышленный. Иностранное СМИ уже удалило публикацию.

Команда Навального тем временем нашла у сына главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина квартиру стоимостью 180 миллионов рублей в московском ЖК «Триумф-палас». Однако Рогозин-младший за последние года заработал лишь 55 миллионов рублей. До этого квартира принадлежала владельцу завода космической техники «Арсенал» Сергею Саруеву, пересказывает Sota.

Также сегодня в Москве на станции метро «Пушкинская» были задержаны три активиста. В руках у них были плакаты, ратующие за «Умное голосование», освобождение Навального и критику партии «Единая Россия».

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, ныне являющийся владельцем компании «Санаторий Кирова», заработал на своем бизнесе более ста миллионов рублей. Большая их часть поступала от путевок для чиновников, выяснил журналист Sobesednik.ru Илья Давлятчин. Фирма работает с 2014 года.

Москва пережила сильные дожди и грозы. Городские и районные сообщества публикуют видеозаписи с летающим по улицам сайдингом, поваленным деревьям и пострадавшими от обрушений машинами.