Владимир Милов: "Талибы - это не просто бородатые мужики с автоматами"

На самом деле, Аннушка разлила масло в тот момент, когда Трамп это соглашение подписал. Но проблема глобальнее и серьезнее. Что дальше? Все сторонники сохранения американских войск в Афганистане говорят, что не видят конечной точки. Если оставить войска, то надо оставаться навсегда, потому что гарантий, что афганцы справятся сами с натиском талибов*, нет.

Но это невозможно, потому что, как сказали и Байден, и госсекретарь Блинкен, если разорвать соглашение Трампа, то это означает, что обязательства талибов* тоже обнулены. И там начали бы гибнуть американские солдаты. Оставшимися там 2,5 тысячами контингента проблему талибов* было не решить. Туда надо было бы вводить десятки тысяч американских войск. На это ни у кого не было ни политической воли, ни желания, ни мандата, ни бюджета.

Вывод войск был неизбежен. Говоря прямо, американцы проиграли эту войну. Они не смогли выстроить в Афганистане устойчивую систему, которая сопротивлялась бы всему этому средневековью.

Многие вспоминают американские войска после Второй Мировой в Японии, Германии, Южной Корее. Они оставались там, помогая гарантировать стабильность. Но там сами немцы, японцы и корейцы хотели построить нормальное современное общество. С Афганистаном же возникла патовая ситуация. На самом деле там есть большая часть общества, которая хочет современного общества и хочет что-то делать. Но они не победили.

Я считаю, что талибы* готовили точечную психологическую операцию, когда все в панике от ухода американцев, все деморализованы. Они знали, что этот момент будет и им надо пользоваться здесь и сейчас. И есть фактор, которого никто не ожидал: афганская армия просто сдастся без боя. И будет пытаться бежать из страны. При том, что она входила формально в 30 крупнейших армий мира. Им поставили современнейшее вооружение, у них более 200 самолетов, которых нет у талибов*.

Я не думал, что они так легко подпустят всю эту массу талибов* к крупным городам, потому что это можно уничтожить на подступах авиаударами, как это делалось в Сирии и Ираке. Мне было сложно предположить, что они даже Кабул не будут оборонять. Это сюжет, достойный параграфа в учебниках истории. И тут начинаешь понимать Байдена, который говорит, что мы не можем защищать страну, которую ее собственная армия не готова защищать.

Многие говорят об этом конфликте, как о конфликте талибов* и афганского правительства, за которым стоят американцы. Все далеко не так просто. Это не какие-то просто талибы*, которые взяли в руки автоматы Калашникова и просто так свергли одну из мощнейших армий мира. Нет. Талибы* ни по каким критериям не соответствовали афганской армии.

Все дело в том, что за талибами* стоят внешние силы. Многие местные комментаторы прямо об этом говорят. Там есть даже такой хештег «Введите санкции против Пакистана». Потому что база операций и происхождение был с территории Пакистана. Нынешнее руководство Талибана* – руководители организации Кветта Шура, которая была создана в нулевые годы, после того, как талибы* сбежали из Афганистана и нашли прибежище в Пакистане. Их там выхаживали местные силовики.

То есть, это не партизаны, которые свергли коррупционное правительство. Это сила с огромной внешней поддержкой, за которой стоит не только Пакистан, но и главный на сегодняшний день союзник Пакистана – Китай.

Китай уже приготовил 62 миллиарда долларов, чтобы инвестировать в инфраструктуру в районах, связывающих Пакистан с Афганистаном. То есть, они уже нацелились, чтобы туда зайти, вложить свои бабки и контролировать это правительство. Китай уже заявил, что готов поддержать новой правительство Афганистана.

Это та же риторика, что мы слышим от сторонников Путина, когда они вдруг полюбили талибов*, которые считаются в России запрещенной организацией. Это напоминает ситуацию с Донбассом: все эти талибы* – это Гиви и Моторола, все они импортированные из Пакистана.

Меня просто поражает, что никто не ставит этот вопрос на международном уровне, что все это рассматривается как некий внутренний конфликт. А слона в комнате реально никто не видит. Очевидно, что талибы* – это прокси-сила, которая просто занимает территорию, а дальше туда придут хозяйничать большие китайские и пакистанские дяди. И от Пакистана тоже надо требовать ответа.

*«Талибан» и «Аль-Каида» признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.