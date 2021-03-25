Владимир Милов: "Талибы - это не просто бородатые мужики с автоматами"
Соратник Алексея Навального Владимир Милов в своей программе "Милов по вторникам" рассказал о своем видении ситуации в Афганистане, где власть была захвачена представителями движения Талибан*
– Очень символично, что в 20-ю годовщину теракта 11 сентября, после которого Америка устроила очень быструю операцию против Аль-Каиды* и Талибана* в Афганистане, и отстранила их от власти, все вернулось. Талибы* практически без боя захватили всю афганскую территорию. Сейчас они пытаются изобразить, что они изменились, стали другими, они уже и женщин готовы в правительство пускать, и в телевизор, если они наденут на себя что-то такое и будут рассказывать только про Коран.
Это настоящее возвращение в Средневековье, что бы там талибы* сейчас не говорили. Они явно сделали выводы из поражения 20-летней давности и пытаются подправить себе имидж. Если мы и будем кого-то побивать камнями, то только по решению нашего самого справедливого шариатского суда. Или ампутировать руки за воровство. Вроде как они сейчас пытаются воздерживаться от многих хардкорных действий. Возникает вопрос, во что это превратится.
Я считаю, что ничего не изменилось, что это те же мрачные средневековые необразованные люди с фундаменталистской исламской кашей в голове, которым просто раздали оружие. Мы еще увидим массу ужасов на эту тему. Я делал прогноз, что афганское правительство еще посопротивляется и захват власти талибами* – вопрос не близкого времени. И, возможно, все перейдет в длительную позиционную войну без их решающей победы. И я был такой не один: никто не ожидал, что талибы* не встретят вообще никакого сопротивления на своем пути. Основной прогноз был: будут бои. По крайней мере за Кабул.
Как только они поймут, что все рычаги контроля у них в руках, мы увидим оскал старых «добрых» талибов*.
Многие упрекают США за уход из Авганистана. Это считается главной причиной произошедшего. Вчера президент Байден выступил с получасовой речью по ситуации в Афганистане и повторил там то, что говорил уже много лет – он действительно сторонник ухода из Афганистана с тех пор, как пришел к власти вместе с Обамой в качестве вице-президента.
Американских войск в Афганистане оставалось 2,5 тысячи человек. Это хватает только на охрану каких-то периметров. И там 1,5 года назад бывший президент Трамп подписал в Катаре соглашение с Талибаном*, которое гарантирует мир в Афганистане.
Кстати, Республиканская партия США удалила со своего сайта архивное сообщение об этом событии. Знаю еще одну партию, которая так делает, но это не важно. Трамп этой договоренности с Талибами* достиг, и в реальности формальное решение о выводе войск исходит от него. Причем, он собирался это сделать до 1 мая этого года. Байден это немного продлил.
Можно и нужно ругать Трампа, потому что соглашение было очень плохое. От Талибана* оно не подразумевало никаких гарантий, талибы* дали только два обязательства: не атаковать американские войска до тех пор, пока они не будут выведены и – вилами по воде – что с нашей земли отныне не будет исходить никаких угроз.
Дайте только захватить, выстроить вместе с пакистанцами и китайцами осажденную крепость, которую вы больше никогда не возьмете, товарищи американцы, и потом, может быть, мы на вас никогда не нападем и терактов не устроим.
Обязательств у Талибана* по этому соглашению не было никаких, зато у США было четкое обязательство выпустить 5 тысяч талибов*, которые были захвачены в плен в предыдущие годы. То есть это самые активные, зубастые и боеспособные черти. Этот боевой авангард сейчас и захватывал все эти города. Вы их видели в президентском дворце. Это те самые 5 тысяч, выпущенные из тюрем по соглашению с Трампом.
На самом деле, Аннушка разлила масло в тот момент, когда Трамп это соглашение подписал. Но проблема глобальнее и серьезнее. Что дальше? Все сторонники сохранения американских войск в Афганистане говорят, что не видят конечной точки. Если оставить войска, то надо оставаться навсегда, потому что гарантий, что афганцы справятся сами с натиском талибов*, нет.
Но это невозможно, потому что, как сказали и Байден, и госсекретарь Блинкен, если разорвать соглашение Трампа, то это означает, что обязательства талибов* тоже обнулены. И там начали бы гибнуть американские солдаты. Оставшимися там 2,5 тысячами контингента проблему талибов* было не решить. Туда надо было бы вводить десятки тысяч американских войск. На это ни у кого не было ни политической воли, ни желания, ни мандата, ни бюджета.
Вывод войск был неизбежен. Говоря прямо, американцы проиграли эту войну. Они не смогли выстроить в Афганистане устойчивую систему, которая сопротивлялась бы всему этому средневековью.
Многие вспоминают американские войска после Второй Мировой в Японии, Германии, Южной Корее. Они оставались там, помогая гарантировать стабильность. Но там сами немцы, японцы и корейцы хотели построить нормальное современное общество. С Афганистаном же возникла патовая ситуация. На самом деле там есть большая часть общества, которая хочет современного общества и хочет что-то делать. Но они не победили.
Я считаю, что талибы* готовили точечную психологическую операцию, когда все в панике от ухода американцев, все деморализованы. Они знали, что этот момент будет и им надо пользоваться здесь и сейчас. И есть фактор, которого никто не ожидал: афганская армия просто сдастся без боя. И будет пытаться бежать из страны. При том, что она входила формально в 30 крупнейших армий мира. Им поставили современнейшее вооружение, у них более 200 самолетов, которых нет у талибов*.
Я не думал, что они так легко подпустят всю эту массу талибов* к крупным городам, потому что это можно уничтожить на подступах авиаударами, как это делалось в Сирии и Ираке. Мне было сложно предположить, что они даже Кабул не будут оборонять. Это сюжет, достойный параграфа в учебниках истории. И тут начинаешь понимать Байдена, который говорит, что мы не можем защищать страну, которую ее собственная армия не готова защищать.
Многие говорят об этом конфликте, как о конфликте талибов* и афганского правительства, за которым стоят американцы. Все далеко не так просто. Это не какие-то просто талибы*, которые взяли в руки автоматы Калашникова и просто так свергли одну из мощнейших армий мира. Нет. Талибы* ни по каким критериям не соответствовали афганской армии.
Все дело в том, что за талибами* стоят внешние силы. Многие местные комментаторы прямо об этом говорят. Там есть даже такой хештег «Введите санкции против Пакистана». Потому что база операций и происхождение был с территории Пакистана. Нынешнее руководство Талибана* – руководители организации Кветта Шура, которая была создана в нулевые годы, после того, как талибы* сбежали из Афганистана и нашли прибежище в Пакистане. Их там выхаживали местные силовики.
То есть, это не партизаны, которые свергли коррупционное правительство. Это сила с огромной внешней поддержкой, за которой стоит не только Пакистан, но и главный на сегодняшний день союзник Пакистана – Китай.
Китай уже приготовил 62 миллиарда долларов, чтобы инвестировать в инфраструктуру в районах, связывающих Пакистан с Афганистаном. То есть, они уже нацелились, чтобы туда зайти, вложить свои бабки и контролировать это правительство. Китай уже заявил, что готов поддержать новой правительство Афганистана.
Это та же риторика, что мы слышим от сторонников Путина, когда они вдруг полюбили талибов*, которые считаются в России запрещенной организацией. Это напоминает ситуацию с Донбассом: все эти талибы* – это Гиви и Моторола, все они импортированные из Пакистана.
Меня просто поражает, что никто не ставит этот вопрос на международном уровне, что все это рассматривается как некий внутренний конфликт. А слона в комнате реально никто не видит. Очевидно, что талибы* – это прокси-сила, которая просто занимает территорию, а дальше туда придут хозяйничать большие китайские и пакистанские дяди. И от Пакистана тоже надо требовать ответа.
*«Талибан» и «Аль-Каида» признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.
Рубрика: Политика