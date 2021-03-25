Жириновский рассказал, как его чуть не убили во время августовского путча в 1991

Во время протестов в Москве в рамках путча митингующие пытались «перевернуть и сжечь» автомобиль Москвич, в салоне которого в тот момент и находился политик. По его словам, им не понравился его призыв поддержать ГКЧП, а не действующего президента России Бориса Ельцина.

«Примерно к 11 часам на Манежную площадь набежали демократы. Их было около двух тысяч человек. И там переход есть, возле него на табуретку взобрался такой Иванов. Я к нему подхожу и говорю, что они выступают против ГКЧП, но на самом деле должны его поддержать. В ответ он меня прямо пнул ногой. Хорошо, что я немного дальше стоял и сильного удара не получилось, нога лишь немного коснулась. В результате протестующие стали наступать на нас практически со всем сторон. У меня там стоял Москвич, я в него и сел, а они потом его пытались перевернуть и поджечь. И с тех пор я всегда говорю, что все эти люди, которые устраивают беспорядки на улицах – преступники», - приводит слова Жириновского URA.RU.

Между тем, как отмечает Владимир Вольфович, день, когда было объявлено о создании ГКЧП, стал для него одним из самых счастливых дней в жизни. В то время политик считал, что комитету удастся остановить продолжавшийся в течение нескольких лет развал безопасности, экономики и культуры страны.

«Если бы сохранился ГКЧП, миллионы людей были бы счастливыми», - добавил он.